Raspberry Pi s Radeonem i jiné konfigurace nabídne deska Alftel Seaberry

Alftel Seaberry je neobyčejně vypadající deska obyčejného formátu Mini-ITX, díky čemuž máme výhodu v možnost instalovat ji do standardních skříní, které ani nemusejí mít prostor pro vlastní zdroj, ostatně samotná deska je napájena z externího adaptéru a sama pak zajistí napájení SATA disků či jiných zařízení.

Pokud ale do jejích PCIe x16 nacpeme rovnou desktopový Radeon, už se pochopitelně neobejdeme bez výkonnějšího zdroje, který napojíme na přídavné PCIe napájecí konektory této karty. Je ale třeba myslet i na to, že tento slot ve skutečnosti využívá pouze jednu linku, ale to pochopitelně nebude jediné výkonnostní omezení počítače, který spoléhá na instalaci Compute Module 4