Ratchet & Clank: Rift Apart pro PC: první hra s DirectStorage 1.2, SSD není nutné

"This is what we're trying to do is build worlds that feel real and are bringing you in. You're exploring these brand new space. And this is something that we never could have done on previous generations. Ratchet & Clank: Rift Apart is a game that utilizes dimensions and dimensional rifts, and that would not have been possible without the solid-state drive of the PlayStation 5. The SSD is screamingly fast. It allows us to build worlds and project players from one place to another in near instantaneous speeds. It is an unbelievable game changer in terms of we can now do gameplay where you're in one world, and the next moment you're in another. We're loading up levels that happen so quickly and in the action that you don't even imagine that this is something we couldn't do before becouse it feels so natural. Long gone are loading screens."

Marcus Smith / Insomniac | CZ překlad:

"To, o co se snažíme, je budovat světy, které působí jako skutečné a vtahují vás dovnitř. Prozkoumáváte tato zcela nová prostředí. A tohle je něco, co bychom u předchozích generací nikdy nemohli udělat. Ratchet & Clank: Rift Apart je hra, která využívá dimenze a dimenzionální trhliny, což by nebylo možné bez solid-state drive PlayStation 5. SSD je neuvěřitelně rychlé. Umožňuje nám budovat světy a promítat hráče z jednoho místa na druhé téměř okamžitou rychlostí. Je to neuvěřitelný "game changer", pokud jde o to, že nyní můžeme udělat gameplay, kde jste v jednom světě a v následujícím okamžiku jste v jiném. Načítáme úrovně tak rychle a přímo během akce, že si ani neumíte představit, že je to něco, co jsme dříve nemohli dělat, protože nám to připadá tak přirozené. Načítací obrazovky jsou dávno pryč."



Interní SSD v PS5 má rychlost přenosu dat kolem 5.500 MB/s (v případě zájmu doporučuji . V kontextu minimálních požadavků na HW, kde je uvedeno HDD, se může zdát, že Marcus Smith potřebu rychlého SSD hodně zveličoval, aby nová konzole vypadala co nejlépe. Nicméně mluvil o přínosu PS5 v porovnání s předchozími generacemi a v PS4 byl pevný disk (HDD) s rychlostí přenosu dat kolem 100 MB/s . Máme tu teď dva faktory, jež je třeba brát v potaz: (v případě zájmu doporučuji tehdejší prezentaci, kde Mark Cerny představoval nové technologie u PS5 HDD v režimu 720p při 30 FPS

Coby minimální úroveň detailů, kde se objevila možnost využití HDD, je režim 720p při 30 FPS . Pokud se povedlo tento PC port udělat tak dobře škálovatelný, že půjde i přes to všechno, co se ve hře děje, využívat o tolik pomalejší datové úložiště (jedna věc jsou velké rozdíly v přenosové rychlosti, druhá věc je propastný rozdíl v přístupové době), nevidím to teď jako důvod pro nějakou kritiku dřívějších prohlášení ze strany Sony, resp. vývojářů této hry. 720p@30 FPS opravdu není něco, s čím by mohl být PC hráč spokojený, takže pokud půjde využívat HDD s podmínkou, že hra poběží v tak zoufalém režimu, spíše než cokoli jiného to ukazuje možný přínos SSD. A jak moc je v rámci škálovatelnosti potřeba osekávat, pokud se hra vyvíjí pro systém využívající SSD a pak vznikne požadavek umožnit, pokud možno co nejvíce efektivní úpravou, její běh i na HDD.

Pamatujme, že to je o celkovém datovém objemu a množství jednotlivých požadavků, jež je potřeba ve velmi krátké době načíst do paměti. Pokud se úroveň grafiky a komplexnosti herního světa a tím pádem i požadavky na data dostatečně hodně sníží, můžeme se dopracovat k tomu, že na to pak i případně s využitím nějaké další optimalizace (viz dále DirectStorage 1.2) stačí i výrazně pomalejší HDD.

DirectStorage 1.2 i pro pevné disky (HDD)

První hrou pro PC s podporou DirectStorage v jeho dřívější verzi 1.1 byl Forspoken uvedený 24. ledna 2023. Ale PC port hry Ratchet & Clank: Rift Apart bude jako první podporovat technologii DirectStorage 1.2 teprve z dubna tohoto roku , která až v této nejnovější verzi přidává podporu pro pevné disky (HDD). Delší přístupová doba je zde kompenzována využíváním vyrovnávací paměti (buffered mode), zatímco u SSD jsou načítána bez vyrovnávací paměti (ubuffered mode). Předtím šlo o technologii určenou jen pro NVMe SSD (s doporučením PCIe 4.0), jež byla původně vyvinuta pro konzole Xbox Series X/S. Její přínos je v tom, že v procesu dekomprese textur umožňuje vynechat CPU a provádět ji výrazně rychleji grafickou kartou:



Bez DirectStorage:

Datové úložiště -> RAM -> CPU -> provede se dekomprese -> RAM -> VRAM



S DirectStorage 1.1 a 1.2:

Datové úložiště -> RAM -> VRAM -> GPU -> provede se dekomprese -> VRAM Datové úložiště -> RAM -> CPU -> provede se dekomprese -> RAM -> VRAMDatové úložiště -> RAM -> VRAM -> GPU -> provede se dekomprese -> VRAM

Ve výsledku tak lze snížit zatížení CPU a docílit výrazného zkrácení načítacích dob. Zatím je k dispozici jen pro Windows 11, ale časem by měla být i pro Windows 10. Dále vyžaduje DirectX 12 a musí ji podporovat samotná hra (nelze tak automaticky očekávat podporu u starších titulů). A že právě tato technologie umožnila u PC portu běh hry i z HDD, to měli přímo na Steamu naznačit vývojáři Richard Van Der Laan (Senior Lead Programmer) a Alex Bartholomeus (Principal Programmer) ze studia Nixxes, které PC port připravuje a jež má s portováním PlayStation her pro PC už dost zkušeností (tyto jejich zprávy ale už na Steamu taky nejsou k dispozici, mezitím se ale stihly zkopírovat a zveřejnit jinde).

Zde je třeba upozornit, že pro DirectStorage je potřeba DirectX12 a momentálně i Windows 11, nicméně v HW požadavcích je ve všech režimech kvality coby OS uveden Windows 10 64-bit (v1909 nebo vyšší). Přijde mi tak zvláštní, že na jedné straně mluví o DirectStorage 1.2 jako o něčem, co umožnilo běh hry i na HDD, a na straně druhé v HW požadavcích explicitně uvedou režim, kdy bude možný provoz na HDD, ale zapomenou u něj na podmínku Windows 11. Důvodem může být buď prosté opomenutí při tvorbě těch HW požadavků, nebo že pro běh na HDD ta podpora DirectStorage 1.2 není nezbytná a půjde to i bez ní (otázkou je, jak dobře).





Richard van der Laan / Nixxes:



"To enable quick loading and instant transition between dimensions, the game needs to be able to load assets quickly. DirectStorage ensures quick loading times and GPU decompression is used at high graphics settings to stream assets in the background while playing. Traditionally, this decompression is handled by the CPU, but at a certain point there is an advantage to letting the GPU handle this, as this enables a higher bandwidth for streaming assets from storage to the graphics card. We use this to quickly load high-quality textures and environments with a high level of detail."

Richard van der Laan / Nixxes | CZ překlad:

"Aby bylo umožněno rychlé načítání a okamžitý přechod mezi dimenzemi, musí být hra schopna rychle načítat potřebná data. DirectStorage zajišťuje rychlé načítání a dekomprese GPU se používá při vysokých grafických nastaveních ke streamování dat na pozadí během hraní. Tradičně se o tuto dekompresi stará CPU, ale v určitém okamžiku je výhodné to přenechat GPU, protože to umožňuje větší šířku pásma pro streamování dat z datového úložiště na grafickou kartu. Používáme to k rychlému načítání vysoce kvalitních textur a prostředí s vysokou úrovní detailů."

Alex Bartholomeus / Nixxes: