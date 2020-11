Razer Kaira Pro: bezdrátový headset (nejen) pro Xbox Series X/S

Zanedlouho se k prvním zákazníkům dostanou herní konzole Xbox Series X a Xbox Series S. V obchodech tedy můžeme očekávat nával nového příslušenství, které bylo designováno právě pro novinky od Microsoftu. Přidává se známý výrobce herních periferií Razer, který tento týden oznámil headset Kaira Pro. Ačkoliv se jedná o produkty s označením „Designed for Xbox“, jednou z výhod by měla být právě široká kompatibilita. To znamená, že jedny sluchátka můžete používat pro hraní na různých zařízeních a platformách.

Zatímco k novým herním konzolím se připojí přes technologii Xbox Wireless (není vyžadován žádný přijímač), pomocí Bluetooth 5.0 potom můžete sluchátka spárovat s Windows 10 nebo Androidem. Ve hře tedy můžete (třeba díky cloudovým službám jako Game Pass) pokračovat na počítači, smartphonu nebo tabletu. Pokud patříte mezi zapřisáhlé konzolisty, můžete ušetřit nákupem levnějšího modelu Razer Kaira, který se od verze Pro liší absencí Bluetooth 5.0. Sluchátka jsou proto určena jen pro Xbox Series X, Xbox Series S nebo aktuální Xbox One.

Mezi oběma představenými headsety najdeme ještě jeden zásadní rozdíl. Model Kaira Pro dostal navíc RGB podsvícení Chroma, které se nachází v logu Razer na pravém i levém sluchátku. Světelné efekty tak jako uživatel pochopitelně neuvidíte, ale jedná se jen o parádu pro vaše okolí. Zvukové schopnosti obou headsetů ovšem zůstávají stejné. Kaira i Kaira Pro spoléhají na 50mm měniče Razer TriForce Titanium, které můžete znát z modelu BlackShark V2. Nepřekvapí, že výrobce slibuje „jasné výšky, bohatý středový rozsah a silné basy“.

Vestavěný ekvalizér umožňuje pomocí jednoho tlačítka přepínat mezi čtyřmi nastaveními zvuku. Kromě basového obsahuje také režim pro FPS hry, který zvýrazňuje kroky nepřítele a další podstatné zvuky ve střílečkách. Pro čistší zvuk bez okolního hluku využívá headset duální mikrofony. Pokud se vydáte ven s mobilním zařízením, můžete pro větší pohodlí odpojit mikrofon HyperClear Supercardioid Mic a používat pouze mikrofon diskrétně integrovaný ve sluchátkách.

Náušníky jsou vyrobeny z velmi měkké a prodyšné paměťové pěny FlowKnit. Hlavový most je pro větší flexibilitu a odolnost vyroben z nerezové oceli a opět opatřen měkkým polstrováním. Nabíjení zajišťuje port USB-C. Pokud se jedná o výdrž, výrobce uvádí až 20 hodin na jedno nabití, ale pokud aktivujete podsvícení Chroma, dostanete se maximálně na 15 hodin. K nastavení podsvícení a dalších funkcí slouží aplikace Razer Headset Setup dostupná pro Xbox či Windows. Headset Kaira Pro je dostupný v oficiálním e-shopu Razeru za 170 eur (4 500 Kč), model Kaira potom vyjde na 120 eur (3 200 Kč).

Ceny souvisejících / podobných produktů: