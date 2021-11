Reaktor Natrium na ochuzený uran od TerraPower bude stát v Kemmereru v USA

TerraPower je projektem, za kterým stojí Bill Gates a jde o technologii nukleárních reaktorů, které pracují s ochuzeným a nikoli obohaceným uranem. Ten obohacený je potřeba jen v menším množství pro zahájení reakce. Reaktor Natrium se měl začít stavě v Číně už před zhruba 3 lety, ale kvůli obchodní válce USA s Čínou a zákazem vývozu amerických technologií (natož spojených s jadernými procesy) padla stopka a musela se začít hledat náhradní lokace, čímž se celý projekt posunul minimálně o 5 let zpátky. Už nějakou dobu se vědělo, že půjde o jednu z vyřazených uhelných elektráren ve Wyomingu. Nyní se už rozhodlo i která.

Půjde o elektrárnu v Kremmereru, kde by poslední dva bloky měly dosloužit v roce 2025. Vše ale ještě není jisté, TerraPower potřebuje získat ještě všechna potřebná povolení a předpokládá, že toto by mohlo být hotovo v roce 2023. Na výstavbu a zprovoznění si pak počkáme dalších 7 let. Výstavba by měla zaměstnat až 2000 lidí, samotná elektrárna pak po svém dokončení nabídne 250 pracovních míst.

V rámci dotace pro Advanced Reactor Demonstration Projects (ARDP), která dvěma projektům zajistí 2,5 mld. USD, si tento odnese 1,5 mld. USD, dalších 0,5 mld. USD dodá DoE (Department of Energy). TerraPower přinese druhou polovinu a celkové náklady se tak vyšplhají na 4 mld. USD (90 mld. Kč). Reaktor by měl mít výkon 345 MW, nicméně díky úložišti využívajícím tavených solí by krátkodobě (až na 5,5 hodiny) mohl výkon stoupnout na 500 MW.

Ceny souvisejících / podobných produktů: