Realme GT5 bude telefonem, který dovolí uživatelské nastavení taktu CPU

Výkon smartphonů neustále roste, nicméně u Androidů je hlavním problémem především velikost paměti RAM. Tu poslední vlajkové lodě (a nejen ty) do značné míry řeší, a tak se setkáme s telefony, které mají 12, 16 nebo dokonce už i 24 GB RAM. Procesory své výkony také zvyšují, ale na běžné používání mohou být možná až zbytečně rychlé. Jsou zde sice níže taktovaná úsporná jádra, ale nejednoho uživatele mobilního telefonu jistě napadlo, že by nemuselo být na škodu uživatelsky nastavit frekvenci procesoru a případně i trochu té energie ušetřit (nebo naopak zvýšit výkon). Připravovaný telefon realme GT5, který by měl být představen 28. srpna, by mohl něco takového umožňovat, a to aniž by byl nutný root telefonu.



Objevily se totiž snímky nové funkce, která by uživatelům měla umožnit ovlivnit max. frekvenci jednotlivých jader, a to jak těch úsporných, tak i těch výkonných a nejvýkonnějšího jádra. Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který má být v novém realme GT5, má totiž tři různé typy jader. Jak ukazuje screenshot, úsporná jádra mohou mít např. 2,0 GHz, výkonná 2,8 GHz a nejvýkonnější 3,2 GHz, nicméně frekvence může být uživatelsky snížena a např. u úsporných jde zvolit i 1,6 GHz a u výkonných a nejvýkonnějšího se dostanete i na 2,3 GHz. Nevíme navíc, zda to jsou konečné frekvence, a je možné, že to půjde ještě níže. Kdo třeba hodně hraje, ale je s výkonem smartphonu spokojený, přičemž by oželel trochu výkonu a upřednostnil nižší teploty a vyšší herní výdrž, mohl by takovou funkci shledat jako velmi užitečnou. Připomeňme ještě, že vrcholná verze realme GT5 by měla mít 24 GB RAM a 1TB úložiště.