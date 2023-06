Realtek uvedl čipy pro Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 i úsporný řadič 5GbE

Rychlé síťové spojení může být dost drahé, což se týká jak toho drátového, tak toho bezdrátového. Společnost Realtek by nicméně mohla do budoucna přinést nová řešení, která by tyto technologie mohla udělat dostupnějšími. Jedním z řešení je Wi-Fi karta RTL8922AE, která podporuje Wi-Fi 7 a novou verzi Bluetooth 5.4. K dispozici bude buď jako karta M.2 2230 nebo jako čip formátu 1620 pro napájení na základní desku. Podporuje frekvence 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, přičemž teoretickým maximem karty je 2880 Mbps. Nepodporuje totiž 320MHz kanály, ale maximálně jen 160Hz. Na veletrhu byla demonstrována přenosová rychlost 1948 Mbps. Zde připomeňme, že standard Wi-Fi 7 na finalizaci stále ještě čeká, a mělo by se tak stát v příštím roce.



Další zajímavostí je čip RTL8126-CG. V tomto případě jde o síťový čip podporující 5GbE připojení, které je v běžných počítačích stále něčím výjimečným. Standardem je stále 1GbE a pomalu se začíná trochu častěji objevovat 2.5GbE, nicméně vyšší rychlosti 5GbE a 10GbE jsou velmi drahými a jen zřídkavě se vyskytujícími řešeními. Zde se hovoří, že tento čip formátu QFN56 s rozměry 8×8 mm by měl stát jen zhruba 5 USD oproti cca 25-30 USD, které stojí běžné 5GbE řadiče. Výhodou by měla být i velmi nízká spotřeba 1,5 W, což by znamenalo, že nebude vyžadovat ani pasivní chlazení.