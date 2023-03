Chieftec BX-10B-OP: klasika v kompaktním balení

Předně je třeba počítat s tím, že jde o Mini Tower, tzn. skříň menších rozměrů pro základní desky Mini ITX nebo mATX. Pokud hledáte něco decentního a malého, co by zároveň nebylo příliš drahé, za cenu kolem 1.600 Kč s DPH jde o zajímavého kandidáta na zvážení s čelní maskou, jež vypadá jako klasika od Chieftecu. Máme tu ale dostatečné možnosti pro účinné chlazení i při takto malých rozměrech. Do skříně lze nainstalovat i radiátor vodního chlazení o max. velikosti 240mm. Je tu průhledná bočnice z tvrzeného skla, takže na své si budou moci přijít i příznivci všemožného osvětlení. Skříň umožňuje použití standardních ATX zdrojů s umístěním v přední části skříně, odkud vede dozadu prodlužovací kabel. Není tak potřeba se v tomto ohledu příliš omezovat ve výběru zdroje, jak tomu někdy u malých skříní bývá.

Při pohledu zepředu jde o vzhled, který je pro Chieftec typický, takže tady se žádné překvapení nekoná. Ve spodní části čelní masky najdeme tlačítko pro vypnutí, jež je v případě zapnutého systému bíle podsvícené (světlo prostupuje pouze skrze průhledný plast po jeho obvodu), 1 konektor USB 3.2. Gen 1 Typ-A, 1 konektor USB 3.2 Gen 1 Typ-C a konektor Audio-Out/Mic-In. Někomu by však mohlo chybět tlačítko pro restart, které tu nenajdeme. Specifikace jsou následující:





Modelové označení Chieftec BX-10B-OP Barva Černá Materiály exteriéru 0,6mm SPCC Podporované formáty základních desek Mini ITX, mATX Rozměry (délka × šířka × výška) 415 × 204 × 325 mm (+ 15 mm nohy) Hmotnost (bez krabice / s krabicí) 4,78 kg / 5,48 kg Pozice pro mechaniky 0 Pozice pro 2,5" a 3,5" zařízení 1 × 3,5" a 3 × 2,5" nebo 4 × 2,5" Napájecí zdroj ATX PSU (volitelně) Přední konektory 1 × USB 3.2. Gen 1 Typ-A, 1 × USB 3.2 Gen 1 Typ-C, Audio-Out/Mic-In Přibalené příslušenství Sada šroubků, 1 × 120mm předinstalovaný PWM ventilátor Sloty pro přídavné karty 4 Pozice pro ventilátory - dole 3 × 120mm nebo 2 × 140mm (140mm jen s ITX deskou) Pozice pro ventilátory - vzadu 1 × 120mm (předinstalovaný) Pozice pro ventilátory - nahoře 2 × 120mm nebo 2 × 140mm nebo 240mm radiátor Prostor pro výšku chladiče CPU 165 mm Prostor pro délku grafické karty 380 mm (300 mm, pokud je zdroj delší než 180 mm) Záruka výrobce 24 měsíců Orientační cena v době psaní recenze 1.600 Kč s DPH Levá bočnice je průhledná, přičemž po jejím obvodu je zatemněný rámeček. Nákupem skříně také získáte 1 předinstalovaný 120mm PWM ventilátor (4-pin). Nejde ale o model s osvětlením, takže v případě zájmu o prosvětlený interiér jej třeba budete chtít vyměnit za jiný. Druhá bočnice je taky z tvrzeného skla, ale je celá pokryta černou barvou, takže není průhledná. Svým lesklým povrchem se odlišuje od matného vzhledu plastové přední masky a vrchního krytu. Provedení i této druhé bočnice z tvrzeného skla sice zvyšuje celkové výrobní náklady, na druhou stranu díky tomu, jak je ta bočnice těžká a že je ke konstrukci připevněna 2 šroubky, pomáhá zlepšit její celkovou bytelnost. Přední část sice pomáhat v přísunu čerstvého vzduchu dovnitř, ale tuto funkci plní jen v omezené míře. Prachový filtr nacházející se za perforací plastové čelní masky je totiž výrazně jemnější než prachové filtry ve spodní a horní části skříně. Při pohledu na zadní stranu upoutá naši pozornost napájecí konektor, jehož poloha (otočená o 90°) a absence perforace kolem něj dávají tušit, že se napájecí zdroj bude nacházet někde jinde a do zadní části skříně je pouze vyveden konektor pro zapojení napájecího kabelu. Dále zde vidíme perforaci za 12cm ventilátorem, která je poměrně hustá a větší otvory by jí tak slušely více. Jinak tu už stojí za pozornost jen 4 pozice pro přídavné karty, jež mají perforované záslepky, které lze opětovně používat, jelikož jsou přichycené pomocí šroubů a nejsou tak pouze vylamovací. A rychloupínací mechanismus pro uchycení karet nebo záslepek ve všech 4 pozicích naráz pomocí plechového dílu připevněného 1 šroubem. I v případě jeho využití je ale nadále možné u každé pozice upevnění pomocí šroubu. Zespodu skříně se nám naskytne pohled na prachový filtr, který vyplňuje celou plochu. Na následující fotce si lze všimnout způsobu jeho uchycení, kdy je třeba filtr upevnit pod 3 kovové výstupky u horního okraje a pod 2 výstupky u toho spodního. Vlevo jsou viditelné pogumované otvory pro šroubky, kterými lze zespodu upevnit 3,5" nebo 2,5" zařízení v hybridní pozici, která představuje jedinou možnost pro instalaci 3,5" HDD. V příslušenství najdeme stručný instalační manuál, sadu šroubků, 7 gumových průchodek pro šrouby za účelem potlačení vibrací mechanických disků. Na dně skříně je 10 otvorů pro uchycení 3,5"/2,5" zařízení, z nichž jich bylo 7 už z výroby touto průchodkou opatřeno, zatímco 3 zcela vepředu nikoli. A zbývající 4 průchodky jsou určené pro pozici v zadní části skříně pro vertikální montáž 2,5" zařízení. Dále příslušenství obsahuje 1 šestihranný klíč (z druhé strany má hlavu pro křížový šroubovák), 5 plastových stahovacích pásků a 1 široký pásek se suchým zipem.