Chieftec Stallion 3: bohatý prostor a silné chlazení

Chieftec Stallion 3 je znatelně větší než běžný middletower, což může být v této době velice důležité. Už dnešní grafické karty jsou totiž tak dlouhé, že se nemusí do starších skříní vůbec vejít a nová generace bude ještě žravější, a tak lze počítat i s většími chladiči, pokud rovnou nepůjde o vodní chlazení. Stallion 3 přitom umožní do sebe vměstnat až 430 mm dlouhé karty a nabízí jim i oporu, aby ta nezávisela pouze na slotu desky a záslepce.

- klikněte pro zvětšení -

Nový Chieftec Stallion 3 už dle svého názvu vychází ze dvou starších verzí, takže jej můžeme považovat o výsledek postupné evoluce. Od modelu Stallion 2 se přitom liší navenek především tím, že vepředu nemá čelo kryté sklem, ale pro vzduch propustným panelem s prachovým filtrem. Uvnitř pak zase nenarazíme na tak přehnaně velký držák karet, ale jinak jde o velice podobné modely.

Samotný výrobce na obalu upozorňuje především na čtyři 120mm RGB podsvícené ventilátory kompatibilní s různými platformami pro synchronizaci světelných diod, dále to je skleněná bočnice, dálkový ovladač pro zabudovaný modul (nastavení ventilátorů a RGB) a nakonec to je opět RGB podsvícení umožňující rovněž synchronizaci, ale už ne ve ventilátorech, ale ve dvou proužcích ohraničujících přední tlačítka a porty.



Model Chieftec STALLION 3 (GP-03B-OP) Celkové rozměry 572 x 210 x 520 (H x Š x V)

Hmotnost 11 kg Materiál 0,6mm SPCC, plast, sklo Kompatibilita Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX

max. 160mm vysoký CPU chladič

max. 430 mm dlouhé karty max. 200 mm hluboký zdroj Šachty 0x 5,25" externí

2x 3,5" interní

4x 2,5" interní Přední I/O panel HD Audio, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB2.0 Tlačítka: RGB jas, rychlost ventilátorů Sloty 7x Chlazení / vodní chlazení 3x přední 120mm RGB ventilátor Rainbow

1x zadní 120mm RGB ventilátor Rainbow 2x vrchní 120/140mm pozice 1x spodní 120mm pozice regulátor otáček ventilátorů DF-908 přední až 360mm radiátor vrchní až 240mm radiátor zadní 120mm radiátor

Chieftec Stallion 3 je skříň určená zvláště pro ty, kteří nechtějí být brzy zaskočeni tím, že nebudou mít kam umístit novou výkonnou komponentu. Zde to znamená především (grafické) karty, ovšem do této skříně se vejdou i velké desky formátu E-ATX, přičemž to neznamená jen trochu přerostlé ATX, ale skutečné E-ATX se standardním rozměrem 305 × 330 mm. Dle provedení traye základní desky tu přitom záleží spíše na umístění montážních otvorů než na volném prostoru, neboť tray samotný je velice velký.

V ostatních ohledech tu ale nemáme nic výjimečného, ostatně i přítomný regulátor otáček ventilátorů DF-908 jsme mohli vidět ve skříních Chieftec už několikrát a pak už je to obvyklá záležitost skříně se skleněnou bočnicí, omezenou výbavou pro úložná zařízení, orientací na vodní chlazení či chlazení celkově. V základní výbavě pak najdeme čtyři RGB podsvícené 120mm ventilátory.

Zpracování skříně Stallion 3 má na herní skříň vcelku strohý design, za nímž lze vidět rukopis firmy Chieftec. Mezi zvolené materiály tu patří 0,6mm ocel SPCC, tvrdý černý plast, temperované sklo a pak také kovové perforované panely ve vrchním a předním panelu. Oba je možné rychle sejmout, stačí je u vrchního či předního okraje stisknout a uvolnit, takže pak můžeme provést i rychlou očistu jejich pěnových filtrů, na niž bude nejlepší použít vysavač. Přední panel nám nabízí po dvou konektorech USB 2.0 a 3.0, respektive USB 3.2 Gen 1, abychom byli přesní. Mezi nimi jsou dva obvyklé 3,5mm audio konektory pro sluchátka a mikrofon a dole už máme tlačítka. Všechna mají jen minimální zdvih a jejich funkce jsou zřejmé už z piktogramů, takže je jasně patrné, že tu máme mezi resetem a vypínačem tlačítko pro ovládání podsvícení a další dvě pro zpomalení či zrychlení otáček ventilátorů. Jde tak o tlačítka pevně spojená s regulátorem otáček ventilátorů DF-908. Levá skleněná bočnice s tmavým nádechem poskytne pohled do celého interiéru, kde pochopitelně vyniknou nejvíce podsvícené komponenty. Z tohoto pohledu si ale můžeme všimnout především profilu plastové nástavby, čili horního a předního panelu, které se směrem dozadu či dolů snižují a také tu máme poměrně vysoké plastové nohy, díky nimž bude moci proudit vzduch ke zdroji i případnému spodnímu ventilátoru. O jeho pozici se přitom výrobce ve specifikacích ani nezmiňuje.

- klikněte pro zvětšení -

Na opačné straně vidíme to samé, jen bočnice už je celá kovová a na rozdíl od skleněné má vzadu vytvořené malé madlo, díky němuž ji lze pohodlněji vytáhnout. Skleněná totiž nemá nic takového a pokud ze svého místa nepůjde snadno uvolnit, nezbyde nám než vzít třeba plochý šroubovák a trochu si zapáčit v místě pacek pro jisticí přítlačné šroubky. Na to tedy výrobce mohl myslet.

- klikněte pro zvětšení -

Na vrchní části skříně tak máme další perforovaný kovový panel, který je proveden naprosto stejně jako ten přední, čili je možné jej rychle vycvaknout a vyčistit nebo se také dostat k ventilátorovým pozicím. Vepředu pak máme mírně zapuštěnou odkládací plochu pro libovolné využití.

- klikněte pro zvětšení -

Na opačné straně pak vidíme dva prachové filtry, z nichž však jen ten pod zdrojem se dá označit za vhodně provedený vzhledem k uživatelské přívětivosti. Díky plastovému rámečku jej lze totiž snadno vysunout a zasunout, zatímco filtr pod ventilátorovou pozicí je prostě v podobě kusu perforovaného plastu, který rád vypadává, pořádně nedrží a jde zkrátka o příklad levného řešení.

- klikněte pro zvětšení -

Alespoň že tu máme gumové podložky na plastových nohách, aby nám skříň na tvrdé podlaze snad nedrnčela.