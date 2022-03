Cooler Master CK352: mechanika s odezvou + RGB podsvícení

Cooler Master CK352 patří mezi levnější modely podsvícených mechanických herních klávesnic a nenabízí v podstatě žádné funkce, jimiž by se mohla na první pohled odlišit. Je tu ale celá řada alternativních funkcí na běžných klávesách, ovšem v zásadě jde o velice jednoduchý produkt, který ani nemá k dispozici software pro nastavení. Není tu zapotřebí.

- klikněte pro zvětšení -

Můžeme tak zapomenout na tvorbu podrobných profilů s vyladěnými makry, nastavování RGB složek pro podsvícení kláves a podobně. Na to jsou na trhu jiné modely, zde máme prostě samotnou klávesnici a pevně zabudované funkce.

Cooler Master přitom nabízí tři verze CK352, které se liší svou nabídkou typu mechanických tlačítek. Vůbec se přitom nedozvíme, o jaká tlačítka jde a kdo je vyrobil. Jsou prostě mechanická a rozdělují se na typy Red, Blue a Brown. Jejich vlastnosti tak tomu i budou odpovídat, čili tlačítka Red budou mít lehčí lineární stisk, Blue zase jako obvykle nelineární s hmatovou odezvou a kompromis mezi nimi tvoří Brown. A právě tento typ byl namontován i do naší verze klávesnice.

Model Cooler Master CK352 (CK-352-GKMM1-CZ) Materiál, tlačítka hliník, plast mechanická Red/Blue/Brown Rozměry 454,6 x 142,6 x 36 mm Hmotnost 904 gramů bez kabelu Rozhraní pro připojení USB typ A

1,8metrový kabel 1000Hz dotazovací frekvence Rozhraní na palubě - Makro klávesy - Multimediální/jiné klávesy a ovladače vše jako alternativní funkce běžných kláves Speciální vlastnosti RGB podsvícení každé klávesy zvlášť, postranní RGB lišty Kompatibilita Windows 7 a novější verze





Ze specifikací se nedozvíme nic zajímavého, jak se dalo očekávat. Nejsou tu žádné speciální ovládací prvky, žádné přídavné konektory a výrobce se ani nechlubí vestavěnou pamětí, i když je zřejmé, že CK352 nějakou musí mít, aby měla kam uložit provedená nastavení.

Nedozvídáme se ale ani nic o ghostingu či NKRO, a tedy ani o tom, kolik současně stisknutých kláves dokáže CK352 ještě zaznamenat, ale to zjistíme.

Provedení klávesnice Cooler Master CK352 je vyrobena z kombinace plastu a hliníku, přičemž plastová je tu hlavní část těla, čili ta spodní, která je seshora přikryta hliníkovým plechem. Ten má opískovaný povrch a tmavší zbarvení. - klikněte pro zvětšení -

U mechanických klávesnic jsme vesměs zvyklí na vysokou hmotnost i odolnost, přičemž CK352 má celkově lehčí a subtilnější tělo, ovšem za chatrnou se její konstrukce v žádném případě označit nedá. Jen tak dobře neodolává pokusům zkroucení jako klávesnice, jež mají uvnitř sebe kovové výztuhy. Ty ale obvykle mají klávesy s tlačítky utopené ve svém těle, zatímco tlačítka modelu CK352 sedí na povrchu jejího těla. Díky tomu v ní nebudou tak snadno ulpívat nečistoty.

Rozložení kláves je zcela běžné, přičemž výrobce se tu chlubí i jejich dvojím zbarvením, které má ale za následek to, že popisky na světle šedých klávesách velice snadno zaniknou. Od toho je tu však podsvícení.

Speciální funkce začínají při pohledu zleva na funkčních klávesách F1 až F4, kde jde o nastavení jednoho z devíti barevných odstínů (Fn + F1) a pak o míchání RGB složek vždy ve stupních 0 až 10. Pak je tu ale ještě speciální funkce pro kombinaci Fn + E, která všechna nastavení vrátí do původního stavu (nutno podržet po dobu 5 sekund).

Ve středu klávesnice máme další funkce spojené s podsvícením (F5 až F12), přičemž Fn + F5 nám dá na výběr mezi různými režimy podsvícení. Mezi nimi je třeba rozsvícení klávesy v reakci na stisk, náhodné rozsvěcování kláves, barevná vlna, klasické pulzování všech kláves, vlna šířící se od stisknuté klávesy či herní režim s různě rozsvícenými klávesami ASWD a dalšími přilehlými, které se obvykle využívají ve hrách.

Pomocí Fn + F6 a F7 si můžeme aktivovat podsvícení v popředí a pozadí, čili si můžeme nechat klávesnici svítit třeba zeleně (pozadí) a do toho míchat efekty vznikající až při stisku kláves (popředí). A pomocí Fn + F8 si už jen ve čtyřech intenzitách (+ vypnuto) zvolíme jas podsvícení.

Fn + F9 nám umožní vytvořit si vlastní jednoduchý profil. Manuál se ale ani slůvkem nezmiňuje o tom, jak by to mělo fungovat. Především se nikde nedozvíme, že musíme nejdříve zvolit příslušný režim (Custom) pomocí Fn+F5, a to právě ten, který ve výchozím stavu různobarevně rozsvítí klávesy obvykle používané ve hrách. Pak můžeme už pomocí Fn + F9 aktivovat příslušnou funkci (F9 se rozsvítí červeně) a pomocí F2 až F4 už pak půjde míchat si barvy a ty přiřazovat jednotlivým klávesám. To by si tak zasloužilo lépe vysvětlit, než jen do manuálu napsat "Fn + F9 = Record LED Backlight".

Nakonec nám systém podsvícení nabídne ještě funkce Fn + F10/F11 pro zrychlení či zpomalení efektů a díky Fn + F12 si budeme moci měnit jejich směr, samozřejmě pokud jde o pohybové efekty, které nějaký směr vůbec mají.

Tím jsme ale funkce pro ovládání podsvícení nevyčerpali, neboť tu máme ještě směrové šipky, které ale už slouží ne pro podsvícení kláves, ale pro dva RGB LED proužky, které najdeme na obou krátkých stranách klávesnice. Těch si při pohledu seshora ani nemusíme všimnout, neboť jsou schovány pod okraji hliníkového plechu.

Pomocí Fn + šipky doleva či doprava pak můžeme volit mezi dostupnými režimy, dále tu máme Fn + šipku nahoru pro celkové vypnutí či zapnutí proužků a nakonec Fn + šipku dolů pro změnu směrů vybraných efektů či jejich barvy. LED proužky tu tak mají zcela vlastní nastavení nezávisle na samotných klávesách. Vzhledem k množství efektů a tomu, kolik kláves vůbec využijeme pro jejich nastavení, by ale celkově už možná bylo lepší, kdyby tu přece jen byl k dispozici software, s jehož pomocí by to všechno bylo přehlednější a jednodušší.

Nakonec tu máme ještě nad šipkami obvyklé speciální funkce pro přehrávání multimédií, nastavení zvuku a zcela nahoře pak pro otevření výchozího webového prohlížeče, aplikace Tento počítač a kalkulačky. Tím to končí, čili žádná makra ani jiné pokročilé funkce tu nehledejme.

- klikněte pro zvětšení -

Spodní část klávesnice nám nabídne pouze obvyklé protiskluzové podložky, které se nachází i na výklopných nožkách pro nastavení sklonu. Ty jsou masivní a stabilní, přičemž než abychom je zlomili, to už spíše vypadnou, což je rozhodně ta lepší možnost.

Nakonec se můžeme podívat na klávesnici z boku, kde je dobře vidět umístění tlačítek sedících přímo na opískovaném hliníkovém plechu a také je vidět přímo pod ním RGB LED proužek, který je na jednom místě u klávesy Escape přerušen. To platí pro proužek na levé i pravé straně klávesnice.