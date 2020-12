Cyberpunk 2077 na CPU Ryzen: pomůže záplata pro využití SMT?

Cyberpunk 2077 má své technické potíže i na PC coby preferované platformě, která rozhodně netrpí na odfláknuté optimalizace tak jako konzole PlayStation 4 a Xbox One. I se záplatou na verzi 1.04 problémy přetrvávají a občas si hráč nemůže být jistý tím, zda dělá něco špatně, nebo hra prostě a jednoduše nereaguje tak, jak by měla.

Nyní je tu ale jeden problém týkající se čistě hardwaru, a sice procesorů AMD Ryzen různých generací a jejich SMT. Jde o Simultaneous Multi-Threading, čili obdobu technologie Intel Hyper-Threading, která umožní využít jedno fyzické jádro procesoru jako dvě logická. Jak to vypadá, Cyberpunk 2077 v aktuálním stavu jaksi zapomíná na to, že procesory Ryzen nějaké SMT vůbec mají, a tak běží pouze na fyzických jádrech.

To může být problém zvláště v případě procesorů s menším počtem jader, ovšem i v případě osmijádrového Ryzen 7 2700X či Ryzen 7 5800X bychom měli zjistit rozdíl. Pomocí úpravy hlavního spustitelného souboru hry pomocí hexaeditoru totiž máme možnost hru přinutit k tomu, aby SMT procesorů Ryzen začala využívat a dle různých ohlasů to skutečně má smysl. Ale to si ověříme.

0x2A816B3. Ten ve výchozím stavu obsahuje řetězec s hodnotami ... 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 a nám postačí, když zvýrazněnou hodnotu 75 přepíšeme na EB. Na stránkách Tech-Critter.com se můžeme podívat na to, jak pomocí jedné změny v souboru Cyberpunk2077.exe aktivovat využití SMT. Stačí si jej otevřít v některém z hexaeditorů a najít si offset. Ten ve výchozím stavu obsahuje řetězec s hodnotami ...30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 a nám postačí, když zvýrazněnou hodnotu 75 přepíšeme na

Anebo si můžeme z odkazovaných stránek rovnou stáhnout malou utilitu, která změnu provede za nás, ovšem není divu, že antivirus ji může identifikovat jako trojana a zablokovat. V takovém případě bude třeba antiviru domluvit, že to sice technicky má správně, ale že jde o hodného trojana. Soubor tak stačí nakopírovat do složky x64 v instalaci hry, kde je i zmíněný Cyberpunk2077.exe a pak budeme moci s jeho pomocí provést změnu, nebo soubor opět vrátit do původní podoby. Vždy se ale vyplatí si exe soubor předem někam zálohovat.

My si tak vyzkoušíme, zda nám tento patch vůbec něco přinese, a to na následující sestavě.

Procesor AMD Ryzen 5 3600X

Základní deska Gigabyte X570 AORUS Elite

Paměti 2x 16 GB HyperX KHX3200C16D4/16GX (SK Hynix) DDR4-3200 CL16

Grafická karta Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G

SSD OCZ Vector 1 TB

Operační systém Windows 10 2004

Máme tak k dispozici šestijádrový Ryzen 3. generace s SMT, kde by daný patch rozhodně měl mít smysl, když má být užitečný i na osmijádrových Ryzenech. Hra přitom v průběhu víkendu získala nový patch na verzi 1.04, takže nebylo zřejmé, zda vývojáři už tento problém neopravili, ale jak se ukázalo, není tomu tak.

bez úpravy

Stačí se podívat na první snímek ukazující zatížení procesoru Ryzen 5 3600X, kde je jeho zatížení na 53 procentech a v případě třech logických jader je velice nízké.

s úpravou

Pokud si exe soubor upravíme pomocí výše zmíněného návodu, zatížení procesoru už je nad 80 procenty a i z grafů je zcela jasně rovnoměrné. Takt procesoru nám přitom nijak výrazně neklesl, takže lze už dopředu odhadovat, že změny ve výkonu tu nějaké budou.