Cyberpunk 2077 na RTX 3080: výkon a kvalita ray tracingu

Cyberpunk 2077 vyšel na trh s porodními bolestmi, které poznali především majitelé starších konzolí PlayStation 4 a Xbox One. Je zřejmé, že CD Projekt Red nakonec odsouvali termín vydání až do prosince kvůli tomu, aby měli co nejvíce času na optimalizaci pro celou řadu platforem, mezi nimiž jsou právě i výše zmíněné staré konzole, jejich novější a výkonnější verze a také zbrusu nové Xbox Series X/S a PS5.

Vypadá to, že nakonec měli autoři na výběr buď hru opět odložit na pozdější vydání, anebo ji vypustit do světa ve stavu, který nebude majitelům XBONE a PS4 zrovna vonět. Další odložení už vzhledem k blížícím se Vánocům nepřipadalo v úvahu, a tak konzolisté s nejslabšími stroji padli za oběť. Ostatně je zcela běžné, že nejmodernější hardware dostává z hlediska podpory tu nejlepší péči a zde je pak zřejmé, co se ocitlo na chvostě zájmu.

- klikněte pro zvětšení -

Na nízký výkon si ostatně stěžují také ti, kteří očekávali, že doporučená konfigurace jim zajistí pohodové hraní s 60 FPS na 1080p a vysoké detaily a když se trochu uskrovní, bude to stačit i na 1440p. Ona snímkovací frekvence 60 FPS je možná přijímána jako standard v systémových požadavcích na hry, ale pravidlo je to přinejlepším nepsané a v případě Cyberpunku 2077 bohužel platí to, že doporučená grafika GTX 1060 6 GB nám zajistí v daném nastavení spíše jen cca 30 FPS. To ovšem platí pro průměrné FPS a pokud jich je 30, pak nám to nedává dostatečný výkonnostní polštář k tomu, abychom moc nepocítili náhlé poklesy snímkovací frekvence. A pokud navíc někdo nemá svou sestavu ideálně vyladěnou, pak se může holt i cítit ukřivděn, že jeho hardware spadající do kolonky Recommended nejede jako po másle, ale dělá ze Cyberpunku trhanec.

My se dnes ale budeme věnovat tomu, jak tato hra vypadá na moderním hardwaru v čele s GeForce RTX 3080, která umožní nastavit nejvyšší detaily včetně ray tracingu, i když se zde nevyhneme kompromisům, pokud tedy tak uvažujeme o DLSS. Bez této technologie totiž můžeme ve vyšších rozlišením na nejvyšší kvalitu zapomenout, a tak se budeme přirozeně ptát i na to, zda se v DLSS neukrývá něco neblahého.