HyperX Alloy Origins: RGB mechanika s pevným tělem

Před řadou let byly mechanické klávesnice velice neotřelé zboží, které později pronikalo zvláště do nabídky firem tvořících herní hardware. Dá se říci, že navázaly na ještě mnohem starší klávesnice jako IBM Model M, které mohou sloužit dodnes, ovšem ty byly postupně nahrazeny levnými modely s membránou a fóliemi. Éra mechanických kláves se ale vrátila, a to nejdříve díky společnosti Cherry MX a jejím tlačítkům. Postupně se z mechanických klávesnic stalo opět vcelku běžné zboží, i když takové, které pochopitelně stále nemůže konkurovat membránovým klávesnicím za dvě stovky.

- klikněte pro zvětšení -

S rozšiřováním mechanických klávesnic si různí výrobci jako Logitech, Razer a nyní i Kingston začali vyrábět i vlastní tlačítka a mnohdy se inspirovali právě u Cherry MX. To jak v případě provedení, tak i označení, takže pokud vidíme modrá tlačítka (až už barvou či označením Blue), jde zpravidla o verze s dotykovou odezvou vhodné především pro psaní. Black zase mají lineární stisk s vyšším odporem a Red s nižším. Brown jsou zase "odlehčené" verze tlačítek Blue, ale tím to už dávno nekončí.





Dnes už je také samozřejmé podsvícení kláves, které se nejdříve objevilo v jedné barvě a později se začaly do kláves montovat RGB světelné diody. Ty ovšem jednak ještě více zvedly cenu mechanických klávesnic, aniž by se to odrazilo na jejich funkčnosti. Jinými slovy, obvykle nejde o nic jiného než o různé světelné efekty, které jsou samoúčelné, na čas mohou pobavit, ale abychom měli pod rukama neustále blikající plochu kláves, to se hodí spíše k rozvoji epilepsie než uživatelské pohody.

Věnujme se ale už modelu HyperX Alloy Origins (HX-KB6AQX-US) s tlačítky Aqua Tactile od společnosti Kingston. Ten slibuje kvalitní provedení s hliníkovým tělem, které nezabere více prostoru, než je nutné.

Model HyperX Alloy Origins (HX-KB6AQX-US) Materiál, tlačítka hliník, plast HyperX Aqua Tactile Rozměry 442,5 x 132,5 x 36,4 mm Hmotnost 1075 g s kabelem Rozhraní pro připojení USB typ C (klávesnice), typ A (počítač)

1,8metrový odpojitelný kabel s pletenou bužírkou 100% anti-ghosting (NKRO) Rozhraní na palubě - Makro klávesy - Multimediální/jiné klávesy a ovladače vše jako alternativní funkce běžných kláves Speciální vlastnosti RGB podsvícení každé klávesy zvlášť, 5 úrovní jasu, herní režim Kompatibilita Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

HyperX Alloy Origins je v podstatě velice jednoduchá klávesnice, která nenabízí žádná speciální tlačítka, jen další funkce pro obvyklá tlačítka, nemá žádný USB hub či audio konektory, podložku pod zápěstí, natož pak displej či jinou zvláštní výbavu. To samozřejmě není hned na škodu, zvláště když jde o kvalitní provedení a tlačítka, o čemž se ještě přesvědčíme.

Otázka je, proč výrobce uvádí RGB podsvícení s nastavením 16,8 milionů barev (klasických 256 úrovní pro 3 složky), a přitom mluví o 5 úrovních jasu. Těch je pochopitelně právě 256, ale uvidíme, zda se pod tím neskrývá ještě něco jiného, jako třeba nějaká funkce pro rychlé nastavení.





Provedení klávesnice

Na HyperX Alloy Origins nás ihned zaujme její vysoká hmotnost s ohledem na subtilní tělo. Klávesnice tak nemá přehnaně velké okraje a ani není tlustá, neboť tlačítka nesedí zapuštěná v jejím těle, ale vidíme je obnažená na povrchu těla, které je vytvořeno z hliníku. Nejde přitom jako obvykle o hliníkový plech na plastové vaničce, ale opravdu o celohliníkové tělo klávesnice, čili vršek i spodek.

- klikněte pro zvětšení -

Právě kvůli tomu je tato klávesnice i přes své malé rozměry těžká a také příkladně "tuhá", takže drží svůj tvar a nekroutí se. Krom toho není téměř o čem mluvit, neboť tu skutečně nemáme téměř žádné klávesnicové specialitky, tedy alespoň takové, které by byly hned vidět. I veškeré speciální funkce jsou přiřazeny běžným klávesám. A jaké to jsou?

V levé části klávesnice to jsou pouze tlačítka F1 až F3, které dostaly alternativní funkce a kdo už někdy viděl klávesnici HyperX od Kingstonu s RGB podsvícením, ten asi ví, že jde o znázornění profilů. Pomocí Fn a F1/F2/F3 si tak můžeme ihned zvolit jeden z přednastavených profilů klávesnice.

Dále tu máme klávesy F6 až F12 vybavené speciálními funkcemi, přičemž v tomto případě už mohou být víceméně jasné všem. První trojice kláves poslouží k ovládání multimédií, respektive podporovaných přehrávačů, další trojice slouží k nastavení hlasitosti zvuku a nakonec tu máme F12 s piktogramem s písmenem G, což představuje herní režim, čili jako obvykle deaktivaci klávesy Windows. Tento režim má přitom vlastní kontrolku nad numerickým blokem, kde jsou i kontrolky přepínačů Num Lock a Caps Lock. Kontrolka herního režimu tak zde nahrazuje kontrolku přepínače Scroll Lock, ale ten samotný nechybí a klávesnice jej nabízí v jeho obvyklé poloze.

Nakonec to jsou už jen funkce pro šipky nahoru a dolů, které dle očekávání ovládají jas podsvícení. Čili oněch 5 úrovní jasu se týká právě této funkce, která umožní jeho rychlé nastavení. Jinak ovšem samozřejmě platí to, že každá barevná složka má 256 nastavení intenzity či jasu, z čehož pak můžeme míchat jednotlivé odstíny.

Co se týče rozložení kláves, máme před sebou US verzi HyperX Alloy Origins, která má pouze jednořádkový Enter, jehož část si zabrala "putovní" klávesa se zpětným lomítkem a rourou. Díky tomu tu ale máme dlouhý Backspace i obě klávesy Shift. Osobně se pak raději spokojím s tímto provedením, než aby byl levý Shift kratší a vůbec nejhůře bych nesl jednomístný Backspace, ovšem to může vnímat každý jinak.



- klikněte pro zvětšení -

Když si klávesnici obrátíme na opačnou stranu, narazíme na gumové protiskluzové podložky a co se už bohužel tak často nevidí, jsou výklopné nohy, které umožní nastavit ne jeden, ale dva úhly sklonu. Anebo je můžeme nechat obě zaklapnuté, což znamená jen velice mírný, téměř neznatelný sklon klávesnice.

Fotografie nahoře ukazuje také otvor v hraně klávesnice, který najdeme mezi pauzou a přepínačem Num Lock. V něm je konektor USB C a tak zapuštěn je proto, že do otvoru pasuje celá koncovka kabelu, takže spojení bude pevnější, než kdyby to celé držel jen samotný konektor. A snad nám pak vydrží i více toho hrubšího zacházení.

Podívat se ještě můžeme na klávesnici z boku, kde dobře vyniknou světle modrá tlačítka a štíhlý profil celé klávesnice.

Příslušenství

V příslušenství je v podstatě jen jedna nezbytnost, a sice 1,8metrový kabel s pletenou bužírkou pro připojení klávesnice k počítači.

Vedle toho už tu máme jen informace o záruce a jednoduchý manuál (i v češtině), který vysvětluje především výše uvedené speciální funkce některých kláves.