Metro Exodus Enhanced: ray tracing na steroidech

Na trh tak přišla hra Metro Exodus Enhanced Edition, která má i ve svých minimálních požadavcích API DirectX 12 a kartu GeForce RTX 2060, zatímco v případě AMD je to až v rámci doporučené sestavy Radeon RX 6700 XT, ale to spíše jen kvůli tomu, že Radeony RX 6600 (XT) ještě nebyly na trhu.

Metro Exodus od 4A Games přišel jako hra podporující globální osvícení realizované pomocí ray tracingu. To přišlo vhod zvláště ve venkovních scénách, kterých je v této hře většina a nám bylo slíbeno jejich věrné osvětlení, které pochopitelně závisí na denní době a počasí.





V nové Metro Exodus Enhanced Edition ovšem už máme využití ray tracingu rozšířeno a přichází také ruku v ruce s podporou technologie DLSS 2.0 včetně možnosti nastavení její kvality, čili původního rozlišení, z nějž se grafika pomocí DLSS přepočítává do nativního rozlišení. Na to se pochopitelně také zaměříme, ale nejdříve se podíváme na to, jaké jsou tu z grafického hlediska novinky, neboť z herního hlediska jde stále o ten samý titul, čili 3D střílečkovou koridorovku nabízející někdy i iluzi otevřeného světa a velice mírně zabrušující do žánru RPG.

Metro Exodus: Novosibirsk

Nebudeme hodnotit samotnou hru, jako spíše její technické zpracování, které má vcelku pochopitelně své mouchy, neboť v tomto ohledu nejde o to samé Metro jako před dvěma lety. V našem případě jsme tu a tam narazili na pomalu se dočítající mraky, které se tak nejdříve ukázaly v nízkém rozlišení, dále mohu vřele doporučit nastavení pevného poměru stran rozlišení obrazovky, čímž můžete předejít neostrému obrazu a také bylo vhodné moc často nezasahovat do nastavení kvality grafiky, což v našem případě z nějakého důvodu mělo vliv na vstup klávesnice a myši, které občas přestávaly reagovat. To ale zase řešilo načtení uložené pozice, čili za celou dobu testování až do závěrečné kapitoly odehrávající se v zamrzlém Novosibirsku se neobjevil žádný opravdu závažný bug.