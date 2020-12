QNAP TS-453D: NAS i druhé PC pro moderní domácnost

QNAP TS-453D je určen pro náročnější uživatele, kteří potřebují slušný výkon externího úložiště a ocení případně i možnost jeho dalšího rozšíření. Právě o tom bude i dnešní recenze. Kromě samotného NAS serveru tu totiž je také Wi-Fi karta QNAP QXP-W6-AX200 (Aorus GC-WBAX200) a vedle ní jednoduchý přepínač (switch) QNAP QSW-1105-5T s 2,5GbE.

Dnes je přitom 2,5Gb/s Ethernet velice aktuální, protože se už dostává do celé řady nových základních desek, což znamená, že postačí ještě alespoň vhodný přepínač a už se můžeme koukat po tom, co dalšího do této sítě zapojíme, přičemž NAS servery jsou logickou volbou.

To bude dnešní základní výbava pro naši recenzi a hlavní hvězdou bude pochopitelně samotný NAS, který je vybaven procesorem x86, a to konkrétně čtyřjádrovým Celeronem J4125 s integrovanou grafikou Intel HD Graphics 600, již dokáže přímo využít díky integrovanému rozhraní HDMI.

K tomu tu navíc máme 4 GB operační paměti, neboť na test dorazila verze TS-453D-4G, zatímco v nabídce je ještě TS-453D-8G s 8 GB RAM. I zde ale máme možnost rozšíření díky přístupným slotům SO-DIMM, stejně jako pomocí portů USB nebo interního slotu se sběrnicí PCIe 2.0 x2. To také znamená, že ačkoliv tento NAS podporuje i karty s rozhraním 10GbE, bude jeho propustnost omezena danou sběrnicí, ale spíše jen minimálně a v praxi se to vůbec nemusí projevit.



Dále můžeme poukázat na infračervený senzor pro volitelný IR ovladač a samozřejmě nesmíme zapomenout na kompatibilitu s disky pro hlavní šachty. Jde dle očekávání o možnost využít 2,5" nebo 3,5" modely pro SATA 6 Gb/s.

Model QNAP TS-453D-4G Procesor Intel Celeron J4125 4C/4T, 2 až 2,7 GHz, 4 MB L2 cache UHD Graphics 600 10W TDP Paměť 4 GB DDR4 SO-DIMM RAM (až 2x 4 GB) 4GB Flash (Dual boot OS protection) Podpora HDD a SSD 4x 3,5"/2,5" SATA 6Gb/s SSD Cache Acceleration LAN 2x 2,5GbE (2,5G/1G/100M/10M) USB, apod. 2x USB 3.2 Gen1 3x USB 2.0 PCIe Gen 2 x2 1x HDMI 2.0 (až 4096 x 2160 @ 60Hz) Infračervený senzor (pro volitelný QNAP RM-IR004) Kensington zámek reproduktor LED kontrolky HDD 1-4, Power/Status, LAN, USB port Rozměry 168 × 170 × 226 mm (V x Š x H) Hmotnost bez disků 2,26 kg (prázdný) Spotřeba 11,3 W bez disků

26 W se zapnutými disky (4x HDD) Chlazení a hlučnost 2 x 120 mm skříňový

21,1 db(A) Operační systém QTS 4.4.2 (embedded Linux) Virtualizační stanice s OS: Apple Mac OS 10.10 a novější

Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 a novějšími Linux

IBM AIX 7, Solaris 10 a novějším UNIX

Microsoft Windows 7, 8 ad 10

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 a 2016, 2019 Souborový systém Interní HDD/SSD: EXT4

Externí HDD/SSD: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ a exFAT (pouze s licencí)

Zpracování QNAP TS-453D má klasické provedení s krytými diskovými šachtami. Celý jeho plášť je plastový až na zadní panel s porty a vepředu máme jako obvykle samotný kryt, který se zde vysouvá směrem doleva od sloupcové části s tlačítky, kontrolkami a jedním ze dvou portů USB 3.2 Gen 1. Na pravém boku těla tohoto NASu máme také důležitou samolepku s odkazem na cloudové služby a především s příslušným klíčem a QR kódem.

Do výbavy předního panelu patří také vypínač a dole máme u USB portů příslušné tlačítko pro zálohování či synchronizaci dat s připojeným úložným zařízením.

- klikněte pro zvětšení -

Krycí panel lze až moc lehce uvolnit, ovšem aby nám nevypadl při přenášení serveru, či snad abychom svůj cenný náklad kvůli tomu dokonce neupustili, máme tu také na levé hraně pojistku, díky níž bude panel pevně držet na místě.

Plastové šuplíky mají klasické provedení s nacvakávacími ližinami, kterými můžeme v okamžiku zajistit 3,5" disk. Ovšem pokud jde o 2,5" disky či SSD, na ně už budeme potřebovat dodávané šroubky, neboť je nutné tato zařízení umístit pevně a přesně tak, aby se mohla při zasunutí šuplíku na místo napojit na připravené porty.

Vzadu nám největší plochu zabere výdech 120mm ventilátoru, který tu ale i tak nechal místo pro kartu s poloviční záslepkou, pod ní pak máme otvor pro zámek, port HDMI 2.0, sestavu dvou 2,5Gb/s Ethernetových portů, třech USB 2.0, jednoho USB 3.2 Gen 1 a nakonec nechybí nezbytný napájecí konektor.



Jsou tu ale také tři malé šroubky jistící velkou část plastového krytu. Právě ty stačí odšroubovat, abychom se dostali dovnitř ke slotu PCIe 2.0 x2, který je velice dobře přístupný. To SO-DIMM už jsou možná na první pohled schované víc, ale na druhou stranu, v jejich případě nemusíme odšroubovat celý kryt. Stačí odstranit jen překážející šuplíky a pak bude už jednoduché doplnit potřebnou paměť.

Můžeme se tak i snadno přesvědčit o tom, že výrobce se zde rozhodl NAS vybavit jedním 4GB modulem, zatímco druhý slot SO-DIMM je prázdný. To má svou výhodu v tom, že je možné jednoduše navýšit kapacitu RAM, aniž bychom se museli části zakoupené paměti zbavovat. Na druhou stranu, pokud budeme využívat základní výbavu, přijdeme tím o výhodu využití dvoukanálového přístupu do paměti. Tak či tak, výrobce nelze za nic hanit, protože oba přístupy mají svá pro a proti, i když je tu i třetí cesta: dodávat tento NAS i jako "barebone" a nechat výběr a zakoupení paměti jen na uživateli, což by ale zase mohlo přinést problémy s kompatibilitou při využití neozkoušených modulů.

Nakonec tu máme ještě snímek s nainstalovanou kartou QNAP QXP-W6-AX200, na niž samotnou se podíváme v příští kapitole.