Recenze RTX 3080 dnes nebudou, NVIDIA prodloužila embargo

NVIDIA tak odsunula konec informačního embarga na tuto středu, přičemž ve čtvrtek se už nové karty GeForce RTX 3080 mají začít prodávat. Recenze si tak budeme moci přečíst ve středu 16. září od 15:00 našeho času.

NVIDIA toto své rozhodnutí obhajuje snahou poskytnou recenzentům dostatek času na řádné otestování, neboť mnozí tento čas neměli k dispozici kvůli tomu, že své vzorky měli získat pozdě a také tu máme obvyklé zaklínadlo zvané COVID.

Zvláště zákazníci na dobře zásobených trzích tak nebudou mít moc času k tomu, aby si v klidu pročetli několik testů a udělali si sami pro sebe obrázek toho, jak na tom nová generace GeForce Ampere je. Na druhou stranu většinou ani není třeba recenze dopodrobna studovat, stačí se podívat na relevantní grafy a srovnat si výkon jednotlivých karet s ohledem na náklady.

Lze také očekávat, že mnozí už budou mít své testy hotové a že některé mohou dnes odpoledne uniknout na web, ať už záměrně s odůvodněním, že informace o změně embarga se jaksi nedostavila kvůli záhadnému šumu v komunikaci, anebo vskutku omylem. Uvidíme. I na druhé straně může jít pochopitelně o záměr, který nemá moc co do činění s chvályhodnou snahou poskytnout upracovaným recenzentům čas navíc. NVIDIA tím může chtít budovat napětí a cílit na to, aby lidé v čase mezi zveřejněním recenzí a začátkem prodejů neměli moc času na přemýšlení.

