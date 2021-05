SanDisk Extreme Pro 1TB: rychlé čtení i udržitelná rychlost zápisu

Jedná se o aktuální model s označením SDSSDXPM2-1T00-G25, což je důležité vědět, neboť pod označením SanDisk Extreme Pro můžeme pořídit třeba i paměťovou kartu a dodatek M.2 NVMe 3D SSD zase nijak neurčuje konkrétní generaci.

S ohledem na specifikace se bohužel nedozvíme moc podrobností, neboť výrobce není moc sdílný ani v data sheetu (pdf), který obsahuje jen základní údaje, jež uvádíme v následující tabulce.

SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe SSD Kapacita 500 GB 1 TB 2 TB Formát M.2 2280 jednostranný Rozhraní PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 Kontroler SanDisk Paměti NAND Flash SanDisk 64vrstvé 3D TLC Sekvenční čtení 3400 MB/s 3400 MB/s 3400 MB/s Sekvenční zápis 2500 MB/s 2800 MB/s 3000 MB/s Náhodné čtení 410k IOPS 500k IOPS 500k IOPS Náhodný zápis 330k IOPS 400k IOPS 500k IOPS Záruka 5 let Výdrž 300 TBW

0,3 DWPD 600 TBW

0,3 DWPD 1200 TBW

0,3 DWPD

Nemáme tu tak starší sérii, která nabízela i 250GB model a její datová propustnost končila až na 3470 MB/s. Špatně nevypadaly ani její IOPS, ostatně 1TB model dosahoval až 515 a 560 tisíc IOPS při čtení a zápisu, přičemž dnes testované SSD je v tomto ohledu evidentně papírově slabší. Ale my víme, že v případě SSD automaticky neplatí, že starší modely či technologie jsou horší, a to zvláště co se týče výdrže.

Všechny modely nové řady, čili konkrétně SDSSDXPM2-500G-G25, SDSSDXPM2-1T00-G25 a SDSSDXPM2-2T00-G25, mají shodnou nejvyšší rychlost čtení na 3400 MB/s, což se přibližuje reálnému stropu pro SSD využívající PCIe 3.0 x4. Rychlost zápisu se ale zvyšuje společně s kapacitou, i když rozdíly nejsou propastné. Nejvíce se tak jednotlivé verze mezi sebou liší výkonem v IOPS při zápisu.

Záruční lhůtu tu máme pětiletou, ovšem pochopitelně podmíněnou maximálním objemem zápisu, který činí 600 TB na terabajt. Znamená to tak možnost 600 celkových přepisů SSD, čili jde o standard a znamená to (ve hrubých počtech) přepis 30 % kapacity SSD každý den po dobu 5 let. Toho běžný uživatel vskutku těžko docílí.

A co tu máme dále? Z jiných zdrojů se můžeme dozvědět, že tato SSD jsou založena na kontroleru SanDisk se 3 jádry a 8 kanály a že 1TB verze využije coby cache 1 GB paměti DDR3. Využívá se zde nCache 3.0, čili prostě a jednoduše SLC cache, což nám ovšem nic neřekne. Využití SLC cache je zde samozřejmé a pokud jde o funkce nCache ve verzi 3.0, pak se dozvídáme , že má jít stále o fixní kapacitu cache s cca 20 GB na 1 TB. Díky tomu není třeba přetvářet TLC buňky na SLC dle míry zaplnění celkové kapacity a pokud je tomu tak, pak to velice snadno zjistíme.

V následujících testech se podíváme i na to, zda je tu i dle výsledků nějaká spojitost SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD s řadou WD Black.