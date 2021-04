WD Black SN750: výkonné SSD pro slot M.2

Trh dnes nabízí řadu moderních SSD vybavených i rozhraním PCIe 4.0 s velice vysokými přenosovými rychlostmi, ovšem není vždy třeba kupovat hned to nejlepší, co se namane. SSD pro PCIe 3.0 také dokáží poskytnout vysoký výkon, který bude leckomu stačit, aniž by bylo třeba utrácet za rychlejší rozhraní. Ušetřené peníze můžeme využít spíše právě pro koupi modelu s vyšší kapacitou, což náš WD Black SN750 rozhodně je.





Máme tu tak 2 TB na malé kartičce formátu 2280, kterou budeme montovat přímo do slotu základní desky. Dnes už přitom běžný uživatel v podstatě nemá jinou možnost, než využít M.2, pokud chce mít v PC rychlé SSD. Pokusy nahradit rozhraní SATA na běžných PC deskách začaly a skončily s nevyužitelným SATA Express, které se už z nabídky vytratilo, a tak zbývá jen U.2, ovšem to se nedá považovat v případě PC za standard. A i když jej máme k dispozici, budeme i tak pravděpodobně muset (s ohledem na ceny a výběr) stejně využít M.2 SSD. Takže je třeba počítat s adaptérem pro U.2 rozhraní, což celou věc jen prodraží jen proto, abychom měli možnost pohodlněji nakládat s naším SSD.

Zbývají tak sloty přímo na desce, které bývají znepřístupněny kartami a na menších deskách mohou být dokonce umístěny i na zadní straně, takže se k nim dostaneme leda po odšroubování celé desky a třetí možností jsou karty se sloty M.2. Uvidíme, co přinese budoucnost, nicméně vhodný nástupce SATA Express už tu je právě v podobě U.2, které se zatím mezi desktopy moc neprosadilo a asi těžko už někdy prosadí jen kvůli pohodlnějšímu využití. Je třeba si také otevřeně přiznat, že doby, kdy PC bývala běžně vybavena několika disky a SSD, už jsou pryč, a tak jeden, dva či výjimečně tři M.2 sloty pro výkonná SSD stačí.

Náš WD Black SN750 přišel v klasické malé krabičce, kde jsme v naší verzi našli jen samotné SSD a informace o záruce, podpoře, atp. K dispozici jsou i dražší verze vybavené chladičem, ale ten stejně nebudeme potřebovat, neboť jím je vybavena naše základní deska Gigabyte X570 Aorus Master.

Model WD Black SN750 250GB WD Black SN750 500GB WD Black SN750 1TB WD Black SN750 2TB Formát M.2 2280 jednostranný M.2 2280 jednostranný M.2 2280 jednostranný M.2 2280 jednostranný Rozhraní PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 Kontroler WD NVMe Architecture WD NVMe Architecture WD NVMe Architecture WD NVMe Architecture DRAM SK Hynix DDR4 SK Hynix DDR4 SK Hynix DDR4 SK Hynix DDR4 Paměti SanDisk 64vrstvé TLC SanDisk 64vrstvé TLC SanDisk 64vrstvé TLC SanDisk 64vrstvé TLC Sekvenční čtení 3.100 MB/s 3.470 MB/s 3.470 MB/s 3.400 MB/s Sekvenční zápis 1.600 MB/s 2.600 MB/s 3.000 MB/s 2.900 MB/s Náhodné čtení 220.000 IOPS 420.000 IOPS 515.000 IOPS 480.000 IOPS Náhodný zápis 180.000 IOPS 380.000 IOPS 560.000 IOPS 550.000 IOPS Spotřeba (max) 9,24 W 9,24 W 9,24 W 9,24 W Šifrování - - - - Celkový zápis / výdrž 200 TBW 0,4 DWPD 300 TBW 0,3 DWPD 600 TBW 0,3 DWPD 1.200 TBW 0,3 DWPD Modelové označení S chladičem: WDS250G3XHC-00SJG, bez chladiče: WDS250G3X0C-00SJG S chladičem: WDS500G3XHC-00SJG; bez chladiče: WDS500G3X0C-00SJG S chladičem: WDS100T3XHC-00SJG; bez chladiče: WDS100T3X0C-00SJG S chladičem: WDS200T3XHC-00SJG; bez chladiče: WDS200T3X0C-00SJG Záruka 5letá 5letá 5letá 5letá Přibližná cena 1600 s DPH 2900 s DPH 5800 s DPH 9400 Kč s DPH

K dispozici jsou 4 modely při rozdělení dle kapacit, a to s 250 GB, 500GB, 1 TB a 2 TB. Všechny včetně 2TB verze jsou jednostranné, což znamená, že veškerá elektronika se nachází jen na vrchní straně.

Všechny verze využívají stejný, ale neupřesněný kontroler firmy WD a dále DDR4 paměť od SK Hynix coby cache. Především tu jsou ale 64vrstvé paměti s buňkami TLC (3bity) od firmy SanDisk, čili použití SLC cache se zde opravdu nevyhneme.

Výkon našeho 2TB modelu lze považovat za druhý nejlepší v této řadě, ale za 1TB verzí dle specifikací moc nepokulhává a v praxi někdo těžko pozná rozdíl. Máme tu tak strop na 3400 MB/s při čtení a 2900 MB/s při zápisu a pak 480 tisíc IOPS při náhodném 4k čtení a 550 tisíc IOPS při zápisu.



Pokud jde o výdrž a záruku, náš 2TB model má rating 1200 TBW a 0,3 DWPD. To jednak znamená, že máme garantován zápis až 1200 TB, čili 600 celkových přepisů, což velice zhruba znamená, že po dobu záručních 5 let můžeme v průměru každý den přepsat 30 % celkové kapacity (DWPD - Drive Writes Per Day). Takže bychom museli na 2TB SN750 každý den zapsat přes 650 GB dat, abychom ještě před uběhnutím záruční lhůty dosáhli maximální hodnoty TBW.