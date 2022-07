WD My Passport SSD 1TB: terabajt do kapsy

Máme tu další recenzi a dnes se podíváme na zoubek externímu úložišti, konkrétně externímu SSD. Do testu jsme si vybrali WD My Passport SSD s kapacitou 1 TB. Výrobce u něj slibuje rychlost sekvenčního čtení až 1050 MB/s, u zápisu pak 1000 MB/s. To by měl zvládnout díky rychlým paměťovým čipům a rozhraní USB-C 3.2 Gen2. Zvládne to ale i doopravdy? Na tuto otázku se dnes pokusíme najít odpověď.



SSD přijde v relativně malé krabici, přičemž uvnitř najdete manuál, samotné SSD a USB kabel. Na SSD je software WD Discovery pro zálohování a ochranu heslem, ten je dostupný pro systémy s OS Windows i macOS. My Passport SSD totiž podporuje i hardwarové šifrování 256bit AES.

První vizuální dojem z SSD je pozitivní. V našem případě mělo velmi zajímavou temně modrou barvu a prolisy na horní straně přístroje rozehrávají zajímavou světelnou hru. Design se opravdu povedl.

Potěší i velmi malé rozměry 100×55×9 mm a hmotnost pouhých 45,7 gramů. SSD tak působí překvapivě lehce. Přestože využívám jiná externí SSD, stejně mě vždy překvapí, jak umí být tato zařízení lehká. Zpracování působí přiměřeně. Na dotek i díky nižší hmotnosti působí trochu křehce, design ale vdechne trochu více luxusu, WD slibuje i vyšší odolnost a SSD by mělo vydržet pád z výšky 2 metrů i být odolné vůči vibracím.

Jistě jste si všimli, že My Passport SSD má USB-C konektor a to je pravdou i pro druhou koncovku kabelu. Ten má na délku cca 10 cm (s koncovkami 16 cm), je tedy velmi krátký. Nebál bych se tvrdit, že je až protivně krátký a hodně tuhý. U notebooku OK, ale u PC díky rozmístění USB portů bude asi u většiny počítačů toto SSD na tuhém kabelu někde viset ve vzduchu. Nebo ho možná někam položíte, ale tuhý kabel bude mít tendenci se narovnat (a třeba ho shodit z počítačové skříně, jako se to stalo mně). V balení najdete i redukci z USB-C na USB-A, což se hodí. Zajímavostí je, že SSD nemá žádnou stavovou LED, nemáte tedy ponětí, co se s ním vlastně děje.

Pokud jde o zahřívání SSD, při běžné práci bývá spíše vlažné, nicméně pokud na něj budete ukládat nárazově desítky GB, pak vězte, že se začne dost zahřívat a teplé bude především v místě USB řadiče.

K SSD dostanete také příslušný software, který je uložen přímo na něm. Nechcete-li o něj přijít, udělejte si raději zálohu. Nepříjemným překvapením je, že pokud nepovolíte sdílení informací s WD, instalace se bez jakéhokoli vysvětlení zasekne na 18 %. Podle reakcí na internetu jsem nebyl zdaleka sám a jde patrně o standardní chování. V dnešní době docela "podpásovka". WD Discovery pak dovolí SSD zaheslovat (fungovalo jen na jednom počítači z dvou testovaných) a nainstalovat další aplikace (při troše štěstí).



Pojďme tedy vyzkoušet, jak svižné toto SSD vlastně je. Testovací sestava byla následovná:



AMD Ryzen 5 3600X

2×16 GB RAM DDR4-3200

Gigabyte X570 Aorus Elite

SSD WD Black SN750 2TB (PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe)

skříň Cooler Master SL600M

zdroj Chieftronic GPX-750FC 750 W

operační systém Windows 11 Pro 21H2