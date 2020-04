Recyklace PET plastů pomocí mikrovln jako výroba materiálů pro akumulátory

Vývoj nových technologií neutuchá a někdy jde napříč odvětvími. Vědci z Purdue University se např. snaží vyřešit hned dva problémy najednou, recyklaci plastů a výrobu akumulátorů. Přišli totiž na velmi jednoduchý způsob, jak proměnit polyethylentereftalát (PET), až příliš nadbytečný plast např. z lahví, na C8H4Na2O4, který má potenciál se stát jedním z materiálů pro výrobu anod u lithiových a sodíkových akumulátorů v budoucnosti. Ty se dnes obvykle vyrábějí ze směsi grafitu a mědi. Recyklace PET plastů pomocí mikrovln nicméně není nic až tak nového, spíše se jen našlo nové využití.



Na drť z PET se jen nechají působit mikrovlny s výkonem na úrovni domácích mikrovlnek po dobu dvou minut a vzniknou jakési útvary ve tvaru květů z výše uvedeného materiálu. Vědci pomocí rentgenů a spektroskopie prokázali vynikající čistotu vzorků. Výhodou takového procesu by bylo to, že bychom se jednak zbavili nadbytečného odpadu, a to ještě velmi jednoduchou formou, tak bychom zároveň vyrobili materiál pro akumulátory.

Především se hovoří o sodíkových akumulátorech, které mají dle vědců velmi dobrý potenciál pro nasazení do průmyslu, např. jako velké vyrovnávací akumulátory pro obnovitelné zdroje, které by byly ekologičtější než ty dnešní a mohly by tak vést k energetice, která by byla opravdu čistější než ta dnešní. Akumulátory dneška jsou totiž stále ekologickou pohromou.



