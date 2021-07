Red Dead Redemption 2 získává DLSS: až 45 % FPS navíc

Red Dead Redemption 2 může být na PC velice náročná hra, pokud využijeme vysoké nastavení kvality grafiky, ostatně je to znát i z provedených testů, kde na průměrných 60 FPS (max. kvalita na Ultra HD) sotva stačí i GeForce RTX 3080 Ti. A to už RDR2 dávno není nejnovější hra, však verze pro Windows přišla už v roce 2019 a konzolová verze o rok dříve a navíc se bavíme o PC verzi, která nepodporuje ray tracing. Náročná je i tak dost, a proto si v Rockstar Studios a NVIDII nejspíše řekli, že se bude hodit právě DLSS pro zvýšení snímkovací frekvence.

NVIDIA jako obvykle připravila svůj benchmark, který je tentokrát založený na systému s Ryzenem 9 5900X, 32 GB RAM a samozřejmě Windows 10 64bit. A jak už bylo řečeno, jde o maximální detaily a rozlišení Ultra HD, kde se předvádí celé výkonnostní spektrum karet RTX od 2060 po 3080 Ti.

Dalo by se tvrdit, že dříve si na 60 FPS nesáhla ani zmíněná RTX 3080 Ti, které k tomu dle testů NVIDIE chyběl cca jeden snímek za sekundu, ale to je už skutečně zanedbatelný rozdíl. Nově ale 60 FPS dosáhne hned pět karet, mezi nimiž je nejslabší RTX 3070. Zahrajeme si ale vcelku slušně i na RTX 3060, ale na RTX 2060 už je to hraniční, ovšem hráč vybavený takovouto kartou asi nebude obecně počítat s tím, že spustí hry v Ultra HD, takže asi ani nebude vybaven monitorem s takovým rozlišením.

Nutno také dodat, že jde o nastavení DLSS Performance, které je nejnižší, ovšem v případě upscalingu do Ultra HD máme dle NVIDIE očekávat obecně vyšší výslednou kvalitu, než když využíváme stejní nastavení s cílovým rozlišením Quad HD či dokonce jen Full HD. Je to dané tím, že ve výchozím rozlišení 960 x 540 (DLSS Performance na Full HD) se oproti 1920 x 1080 (DLSS Performance na Ultra HD) obecně nenajde moc detailů, na nichž by DLSS mohlo stavět.

