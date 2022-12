Referenční Radeony RX 7900 XTX mohou dosáhnout teplot až 110 °C

Testy některých grafických karet AMD Radeon RX 7900 XTX ukazují zajímavou a ne zrovna potěšující vlastnost. Rozdíly průměrných a maximálních teplot (hotspot) jsou nezvykle vysoké a je to dáno především neobvykle vysokými maximy. Ukazuje se, že karty s referenčním chladičem mohou dosahovat teplot až okolo 110 °C, což jsou opravdu velmi vysoké hodnoty, které nevěstí nic dobrého. Redaktoři v magazínech HardwareLuxx, ComputerBase a TechPowerUp se na problematiku podívali podrobněji a čtyři karty Radeony RX 7900 XTX zde vykazovaly hotspot teploty 109 až 110 °C. U ostatních to bylo jen okolo 80-90 °C. Všechny tyto extrémně horké Radeony měly jednu věc společnou, využívaly referenčního řešení (dvě karty AMD, dvě karty PowerColor). Zajímavé bylo to, že jedna karta měla mezi průměrnou a max. teplotou rozdíl 53 °C.



Nyní se pátrá po příčině problému, přičemž to vypadá na špatné řešení chladiče, který perfektně nedoléhá na GPU, a gravitace už dokoná svoje. Objevil se totiž test, kdy měl uživatel svůj počítač klasicky otočený na výšku, karta tedy byla horizontálně v desce a chladič směřoval dolů. V takovém případě GPU snadno dosáhlo teploty 110 °C ve svém maximu. Když ale počítač otočil horizontálně a grafika tedy byla umístěna vertikálně, hotspot teplota spadla na pouhých 75 °C, což je rozdíl 35 stupňů. Pokud tedy váš Radeon RX 7900 vykazuje nezvykle vysoké teploty, zkuste skříň položit a možná vám teploty dramaticky spadnou dolů. Jestli se podezření potvrdí, bude zajímavé sledovat další kroky AMD a výrobců karet s referenčním chlazením.