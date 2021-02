Reklama na ticho: RTX 3080 s pasivním chlazením

Dnes v podstatě není velký problém vytvořit sestavu, která bude velice výkonná a k tomu i tichá až neslyšná. K tomu se prodávají potřebné napájecí zdroje, točící se pevné disky už dávno používat také nemusíme a pak už je to jen otázka využití velkých pasivů, dostatečného počtu heatpipe a správného dimenzování celého systému. Nicméně herní sestava s kartou formátu RTX 3080 může být přeci jen moc velké sousto.

Jak je vidět, Mical Wong ve své předváděčce skříně Turemetal UP10 také ještě nemá moc vyřešeno napájení, ale my se můžeme podívat alespoň na to, jak se daná skříň vypořádá s chlazením karty GeForce RTX 3080 v podobě modelu Asus TUF, která běžela vedle procesoru AMD Ryzen 5 5600X. To je ostatně vhodná volba CPU pro takovou sestavu, neboť 6 jader s SMT bude pro dnešní hry stačit a odvděčí se ještě umírněnou spotřebou a výdejem tepla. Vedle toho jsou v systému ještě dvě 1TB SSD Samsung 970 Pro na jisté desce Asus TUF Gaming.

Když se podíváme do útrob tohoto počítače, je zřejmé, že nepůjde o nic levného. Máme tu slušnou masu hliníku tvořenou především bočními pasivy, které budou předávat teplo okolnímu vzduchu. Uvnitř pak pod černými kabely vidíme na pravé straně odvod tepla od procesoru, který si musí vystačit s napojením pomocí čtyř heatpipe na jednu stranu skříně.

Pak je tu ovšem obrovský blok zakrývající celou naplocho umístěnou grafickou kartu, což je v podstatě velký plát hliníku, na němž sedí jednak čtyři menší černé pasivy, jež tu jsou možná spíše na okrasu. Z místa, kde tušíme přítomnost GPU pak vycházejí k nejbližšímu postrannímu pasivu čtyři tlusté heatpipe, k přednímu panelu vedou další dvě a pak je tu u konektorů přídavného napájení navíc ještě jedna, která vede k panelu, na nějž je napojen odvod tepla od procesoru.

Turemetal UP10 představuje to nejlepší ze své řady a nabízena je ve stříbrném provedení za 770 USD, anebo o 20 USD dráž v černém eloxu. A jak tedy zvládne tuto sestavu?

Jak je vidět, Wong grafiku vůbec nešetřil protože na ni pustil rovnou Furmark, což si ale vzhledem k výsledkům mohl odpustit. Teplota karty totiž postupně dosáhla 87 °C, než byl test přerušen, čili by pravděpodobně ještě stoupala. Samotné jádro GPU bude mít dle dostupných informací ještě značně vyšší teplotu a především pak jde o to, že teplota v místnosti měla daleko do komfortu a pohybovala se pod 14 °C.



Pokud by tak Turemetal UP10 měl navíc využít třeba i pasivně chlazený zdroj, který by mohl v zátěži přidat dejme tomu dalších 50 W ztrátového tepla (spotřeba systému byla kolem 410 W), těžko by získal sestavu, jež by byla schopna se sama pasivně uchladit, a to zvláště při vyšších okolních teplotách. I tak jde o zajímavý pokus

Ceny souvisejících / podobných produktů: