Renault 5 EV nabídne obousměrné nabíjení díky službě Mobilize V2G

Renault hodlá představit nový malý elektromobil 5 EV, který staví na designu svého legendárního předchůdce. Novinka bude zajímavá i tím, že půjde o první Renault, který nabídne podporu V2G technologie. Vůz má tedy podporovat nejen své nabíjení z elektrické sítě, ale také opačný směr, kdy může elektřinu do sítě naopak dodávat. K tomu bude pochopitelně potřeba kompatibilní nabíječky Mobilize Powerbox nebo jiného podobného řešení. Tato nabíječka je vyvíjena společností Software République a IoTecha.



Myšlenka je to v zásadě jednoduchá. Jde o propojení auta a cloudu, které zjistí, kdy se má vůz nabíjet, a kdy má naopak vůz pomoci se stabilizací sítě a energii dodávat. To vše bude pochopitelně záležet i na samotném uživateli, jeho potřebách a cenách za energii. Podporováno má být obousměrné nabíjení s výkony 7 až 22 kW. Využití tu najde služba Mobilize V2G a mobilní aplikace, kdy si uživatel může předem navolit, kdy chce s vozem odjíždět, jak moc ho chce mít nabitý, přičemž potřebě mobility je vždy dána priorita. Pro uživatele vozu to může mít tu výhodu, že přeprodejem energie může nechat svůj vůz vydělávat, resp. snižovat účty za elektřinu. Předpokládá se, že uživatelům se může díky tomuto snížit cena elektřinu zhruba na polovinu.



Elektromobil nabídne i klasický 220V výstup, takže může dle výrobce sloužit např. k napájení elektrického grilu při pikniku, vysavače pro čištění interiéru a mnoha dalším účelům. Renault 5 bude se službou Mobilize V2G, kterou má pod sebou poskytovatel The Mobility House, nabízen už od svého zahájení prodeje ve vybraných státech. Od roku 2024 toto nabídne v Francii a Německu, od roku 2025 také ve Velké Británii. Později se má tato funkce dostat i do dalších vozů značky.