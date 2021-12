Renoir X, Vermeer X a Raphael: vrátí AMD úder i novými levnými Ryzeny?

Jde tu především o to, že chystané řadové modely Alder Lake-S s TDP 65 W zatím vypadají jako cenově mnohem lepší volba, která navíc už zasáhne i oblast, kde AMD nemá vůbec nic. Jde tak o procesory či APU s cenou pod 6000 Kč či na úrovni této cenové hranice. Zdaleka tak nejde jen o očekávané procesory Zen 3 vyzbrojené pamětí V-Cache, neboť ty budou výkonnější než dnešní modely, a tak budou logicky i dražší, nebo staré modely přinejlepším z hlediska cen nahradí.

Čekáme tak na to, zda AMD nedokáže na trh opět dostat i moderní a zároveň levné procesory, neboť Ryzen 3 z generace 3000 (Matisse) z trhu už dávno zmizely a v případě generace 5000 (Vermeer) žádné ani nebyly představeny a Ryzen 5 je tu navíc jediný za cenu 300 dolarů, kde tak začíná i celé spektrum CPU Vermeer. Co říkají fámy?

Známý leaker Enthusiastic Citizen píše o jistých Renoir X, Vermeer X a Raphael založených na Zen 2, Zen 3 a Zen 4. Začneme pěkně popořadě.

AMD Renoir X mají být založeny prostě na desktopové generaci APU Renoir (Ryzen 4000G), ovšem s jednou klíčovou změnou, a sice že tu nebude integrovaná grafika. Čili o APU ani nepůjde a jejich cílem mají být právě nové procesory Core i3 generace Alder Lake. Můžeme tak očekávat nerovný souboj výkonných jader Golden Cove se Zen 2, ovšem na straně Intelu budou jen čtyři, zatímco AMD nabídne až osm. Jak to AMD zaonačí se zařazením do generací procesorů Ryzen (Ryzen 3 5000?), to by se teprve uvidělo, stejně jako to, kdy by mohly dorazit na trh.

AMD Vermeer X jsou již ony známé a očekávané procesory Zen 3 s V-Cache, které by tak měly útočit na ty nejlepší procesory Alder Lake a vedle nich by tu samozřejmě měly zůstat aktuální Vermeer (Ryzen 5000). Očekáváme jejich představení na CES 2022 a vypuštění ještě během prvního kvartálu příštího roku.

Nakonec tu byly zmíněny Raphael, možná poslední desktopová procesorová novinka od AMD v příštím roce (krom HEDT Threadripperů), čili již 5nm jádra Zen 4. Přijít mají společně s čipsety X670 a B650, podporou PCIe 5.0 a DDR5 bez zpětné kompatibility s DDR4.

Hlavní informace je tedy ta, že AMD možná opravdu vyplní hluchý prostor, který nyní postihuje jeho procesorovou nabídku. Pro tento účel může mít připraveno dost čipů Renoir s vadnou grafickou částí, které podobně jako APU z PS5 mohou posloužit v PC čistě jako CPU. Na jednu stranu je to trošku zoufalé řešení, ale máme tu alespoň něco, když už ne plnohodnotné Ryzeny 3 generace Vermeer.



