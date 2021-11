Řetězec kin AMC chce přijímat Shiba Inu, mít vlastní kryptoměnu i prodávat NFT

Kryptoměny poslední dobou hýbou světem a čím dál víc to vypadá, že se z nich možná přeci jen stane i platební metoda a ne jen prostředek na podvody a spekulace. Řetězec kin společnosti AMC Entertainment s kryptoměnami koketuje už nějakou dobu. Loni slíbil, že koncem letoška bychom se měli dočkat plateb pomocí Etherea, Litecoinu, Bitcoin Cash a tradičního Bitcoinu. Pokud dojde ke zpoždění, mělo by být malé, a hovoří se stále o konci letošního nebo začátku příštího roku. Dogecoin přijde trochu později, ale i ten by měl přijít nejhůř v prvním čtvrtletí roku 2022 (dá se jím ale už dnes platit za dárkové vouchery) a společnost AMC na Twitteru také spustila anketu, zda má do podporovaných kryptoměn přidat i Shiba Inu. 81 % lidí hlasovalo pro, takže se patrně dočkáme i reálného využití tohoto meme tokenu, který je reakcí na jiný meme token, Dogecoin.

Tím ale kryptoměny u AMC zdaleka nekončí. Společnost také zvažuje vytvoření vlastní kryptoměny a v posledních měsících zjišťovala, jak to udělat. Také věří, že přišla na to, jak nedržet kryptoměnu v účetnictví firmy a snížit riziko, které by mohlo způsobit její odmítnutí. AMC dále zkoumá možnosti prodeje NFT, které by se vázaly k premiérám nových filmů. V tomto už dnes jedná s několika hollywoodskými studii a mohlo by jít o další zajímavý způsob zvýšení příjmů pro obě strany.

