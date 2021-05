Reuters: TSMC uvažuje také o stavbě 3nm továrny v Arizoně

Tchaj-wanská společnost TSMC už má dohodnutou stavbu 5nm továrny v Arizoně, která má přijít na 10 až 12 miliard dolarů a vstoupit do provozu má v roce 2024. Před dvěma týdny se ale mluvilo i o tom, že TSMC může mít v záměru postavit v Arizoně snad až šest továren, ale podrobnosti tu žádné nebyly. Nyní nám Reuters sděluje, že TSMC vážně uvažuje o tom, že ve stejném arizonském komplexu u Phoenixu, kde bude stát chystaná 5nm továrna, bude postavena ještě modernější provoz na výrobu čipů 3nm procesem.

To by pro firmu TSMC znamenalo další investici ve výši 23 až 25 miliard dolarů, samozřejmě nepočítaje případné pobídky ze strany vlády USA. Dle zdroje se navíc počítá s možností pozdějšího upgradu výrobních technologií na 2nm proces či snad ještě pokročilejší.

Společnost TSMC se ovšem obvykle netají tím, že si chce nechávat ty nejpokročilejší procesy pro svůj domácí ostrov, nicméně pokud má být v Arizoně spuštěna výroba v její 5nm továrně až v roce 2024, pak 3nm provoz by byl spuštěn spíše později a i kdyby šlo také o rok 2024, pak tehdy už ani 3nm technologie N3 firmy TSMC nemá být nejmodernější.

Bohužel pro Evropu nemá firma TSMC zájem stavět ještě jinde ve světě, i když Evropská Unie ji zkusila lákat. Teprve se také dozvíme, jak to bude s nově plánovanou továrnou Intelu, která by měla vzniknout někde v EU, a to tentokrát ne v Irsku.

Ale uvidíme také to, zda zájem firmy TSMC o USA bude opravdu tak velký, jak hlásí Reuters. Ostatně Morris Chang , zakladatel této firmy a dosavadní předseda a CEO, americké inženýry ve svém nedávném proslovu zrovna nechválil, když uvedl, že jejich úroveň profesní oddanosti se s tchaj-wanskými inženýry nedá srovnat. Vedle toho také uvedl, že i přes krátkodobou podporu ze strany americké vlády může být provoz továren v USA dlouhodobě nevýhodný.

