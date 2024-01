Revoluce u Applu: iOS 17.4 kvůli EU přináší sideloading aplikací i otevření NFC

Apple byl dlouho kritizován za svou uzavřenost, i když je otázkou, nakolik to bylo jeho skutečnými uživateli, a nakolik těmi, kteří ho ani nepoužívají (a nejspíš ani po otevření nebudou). Evropská unie nicméně přišla se zákonem Digital Markets Act (DMA), který znamená, že se společnost na půdě EU bude muset podvolit a iOS (včetně dalších systémů jako iPadOS,...) otevřít světu. Nyní tak vychází iOS 17.4 beta a do března pak vyjde finální verze tohoto operačního systému, která je výraznou revolucí v tom, co se dá s iOSem dělat. Takže co se vlastně mění?

Nově bude u evropských uživatelů možné instalovat i aplikace, které nepochází z oficiálního App Store, současně také bude možné vytvářet neoficiální (alternativní) obchody s aplikacemi. Také je možné vyvíjet webové prohlížeče na jiném enginu než WebKit. Zatímco na počítačích mají prohlížeče různé enginy (drtivá většina běží na Chromiu, Firefox a Safari jsou pak výjimkami), v případě verzí pro iOS běží na WebKitu všechno, tedy včetně Firefoxů i prohlížečů, které u desktopů využívají Chromium. To se nyní mění a vývojáři mají svobodnou volbu. Je však otázkou, komu se bude chtít vyvíjet speciální browser na jiném enginu výhradně pro EU (jinde se totiž pravidla nemění a WebKit je nadále vyžadován). Safari také při prvním spuštění vyzve uživatele ke zvolení výchozího prohlížeče.

Apple v tiskové zprávě ale mnohokrát varuje, že tyto možnosti snižují bezpečnost iOSu a že nemůže zaručit jeho bezpečnost, i když provádí co nejvíce kroků k tomu, aby byl co nejbezpečnější a rizika co nejvíce eliminoval. Zavádí jakési "notářské ověření" aplikací nezávisle na distribučním kanále, které má být kombinací lidského i automatizovaného přístupu. Aplikace tak budou před stažením a instalací doplněny o krátký popis výsledků těchto šetření. iOS bude navíc zajišťovat kontrolu malwaru poté, co bude aplikace nainstalována. Zatímco App Tracking Transparency bude fungovat i nadále a iOS bude stále zjišťovat, jaká práva si aplikace chce vynutit, u aplikací z jiných distribučních kanálů už nebude fungovat např. sdílení s rodinou (to na iOSu umožňuje koupit a zaplatit aplikaci jednou, ale používat ji více uživateli v rodině, aniž by za ní museli platit ostatní).

Aplikace mohou odkazovat na externí platební metody mimo systém Applu, o čemž bude iOS při stahování informovat uživatele. Ten tak může mít na jednu stranu možnost zaplatit jinde a snížit provize Applu, na druhou stranu přijde o výhody, jako je možnost refundace ze strany Applu a vyšší bezpečnost jednotného systému pro všechny nákupy. Je tak vydán napospas tomu, jak se zachová alternativní systém, i tomu, jak zabezpečený bude (a zda nepůjde např. o scam nebo podvod).

Apple současně snižuje provize v App Store na 10 %, pro digitální zboží a služby pak byly nově stanoveny na 17 %. Poplatek za platbu přes App Store činí 3 %. Aplikace, které zaznamenají přes 1 milion stažení (nezávisle na místě stažení) budou zatíženy poplatkem 0,5 EUR za každou instalaci (s ročním limitem - více instalací během roku se počítá jako jedna). Dále se otevírá přístup k NFC pro bankovní aplikace, takže tento čip budou moci využívat aplikace i k platbám mimo systém karty zaregistrované k Apple účtu nebo do Walletu (Peněženky).