Rezervace letů s Virgin Galactic spuštěny, cena bude od 450 tisíc USD

Vesmírný turismus se nám rozbíhá a společnost Virgin Galactic ve své zprávě o hospodaření zveřejnila i několik informací o dalších plánech. Prozatím má okolo 600 předběžných rezervací. Společnost nyní otevřela nové kolo rezervací, které budou k dispozici ve třech různých balíčcích. Samostatné sedadlo, "multi-seat", tedy více sedadel pro přátele, rodinu a podobně a pak zarezervování celého letu.



Pokud jde o cenu, tak ta bude startovat na částce 450 tisíc USD, tedy v některých případech může být cena za osobu vyšší (napadá mě např. situace, kdy si někdo zarezervuje celý let, ale neobsadí plnou kapacitu). Než se ale začne pravidelně létat, to ještě chvíli potrvá. Let Unity 23 proběhne v pozdním září pro italské letectvo, pak proběhnou úpravy na letounu VMS Eve, který vynáší raketu do výšky, odkud pak startuje, a ještě jeden test (Unity 24). Skutečné létání pro turisty bude v ostré provozu zahájeno ve třetím čtvrtletí roku 2022 letem Unity 25.

