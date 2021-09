Řidiči Amazonu si stěžují na šikanu od AI, která se má starat o jejich bezpečí

Zaměstnanci firmy Amazon se pochopitelně dozvěděli, že kamery od firmy Netradyne mají za úkol starat se o jejich bezpečí. Dle informace samotného Netradynu totiž slouží k tomu, aby se řidiči soustředili na jízdu a sledují, zda dodržují od vozidel vpředu dostatečný odstup, zda opravdu zastavují u značek stop či na semaforech a zda se opravdu věnují řízení. Dle samotných řidičů ale tento systém představuje noční můru, a to i kvůli jeho nedokonalosti.

Je samozřejmě rozumné vyžadovat po profesionálních řidičích to, aby se věnovali své práci a aby dodržovali silniční značení a pravidla. Problém ale nastává, když se má dohled svěřit systému umělé inteligence, kterému pochopitelně nelze vysvětlit to, že řidič nemusí mít vždy všechno ve své moci a nemůže vše ovlivnit.

Server Motherboard popisu zkušenosti jednoho z nich, který dostal napomenutí za to, že se řidič jiného vozu nacpal do mezery udržované právě kvůli potřebnému odstupu. A to skutečně není nepravděpodobný scénář, ovšem AI si zde všímá také toho, čemu se samotný řidič Amazonu věnuje. Příkladem její nedokonalosti pak má být i to, že se jí nelíbí, když se řidič podívá do pravého zpětného zrcátka, aby si před přejezdem do sousedního pruhu zkontroloval situaci. Zpovídaný zaměstnanec se tak svěřil, že s takovým systémem ve svém autě se rozhodně necítil více v bezpečí.

Dle jiného řidiče si zase systém Netradynu často plete značky stop s trojúhelníkovými značkami zdůrazňujícími povinnost dát přednost v jízdě. Čili v takovém případě je řidič napomenut také zcela nesmyslně za to, že nezastavil. Rovněž v případě, že je na cestě opravdu stopka a řidič u ní zastaví, ovšem správně tak, aby měl opravdu výhled, může dostat napomenutí. V takovém případě už se řidiči naučili zastavit dvakrát, jednou přímo u značky a podruhé v místě, odkud mají skutečně výhled. Dokonce se dle řidičů stává i to, kdy systém hlásí nezastavení u značky stop v místě, kde není vůbec žádná značka, což už vůbec neovlivní.

Amazon ovšem hlásí, že dle jeho údajů má systém firmy Netradyne jednoznačně pozitivní vliv, neboť nehodovost v rámci firemní flotily šla dolů o 48 procent a řidiči také mají už mnohem více dodržovat značení, používat bezpečnostní pásy a věnovat se jízdě. Na druhé straně tu jsou ale řidiči, kteří musí splňovat velice náročné standardy a sami říkají, že právě ty mají vysoký podíl na nedodržování pravidel, nepoužívání pásů či močení do petlahví během jízdy.

Stěžují si také dodavatelské společnosti, které pro Amazon pracují. Dvě takové v Oregonu raději samy přestaly podnikat a jiné tvrdí, že Amazon začal svůj AI systém zavádět kvůli tomu, aby jim v konečném důsledku nemusel platit, či aby platil méně. Řidiči pak od svých zaměstnavatelů dostávají rady, jak kamerový systém obelstít či obejít, neboť se kvůli němu dostávají do velice složité situace, v níž jsou na jedné straně šibeniční lhůty a na straně druhé špatně fungující AI.

Ceny souvisejících / podobných produktů: