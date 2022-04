RISC-V na Měsíci? Startup plánuje jaderně napájená datová centra

Lonestar Data Holdings tak hodlá využívat Měsíc pro provoz datových center a hlavní otázka tak zní, k čemu to vůbec může být dobré. Zde je hned nutné uvést, že tu nejde o datová centra, která by sloužila jen obyvatelům Měsíce, kteří by se na jeho povrch měli dostávat i prostřednictvím plánované stanice Gateway. Firma tu totiž reaguje na to, že datová centra u nás na Zemi jsou stále více náročná na spotřebu i chlazení, přičemž je také ohrožují přírodní katastrofy či konflikty, zatímco na Měsíci je vcelku klid a s chlazením by při vhodném umístění nemusel být velký problém.

Výsledná funkční datová centra pak mají být postavena společností Skycorp a založena na hardwaru využívajícím architekturu RISC-V. Právě Skycorp již nyní provozuje světově první webový server na palubě Mezinárodní vesmírné stanice a jeho zakladatel Dennis Wingo už záměr firmy Lonestar oficiálně podpořil.

A že to v Lonestar Data Holdings myslí vážně, to dokládají už tím, že mají prostřednictvím firmy Intuitive Machines zamluveny dva starty rakety, která má na Měsíc dopravit první zkušební vybavení.



Stále jsme se ale nedozvěděli, k čemu mají taková centra sloužit. Ostatně k několikasekundovému zpoždění komunikace to těžko bude třeba streamované hraní a ani streamované video by nebylo z takové dálky zrovna komfortní. Nabízí se tak spíše uložení důležitých dat, která ale nemusí být ihned v řádu milisekund k dispozici, což potvrzuje zakladatel Lonestaru Chris Stott. Ten říká, že data jsou tou nejlepší měnou, kterou lidská rasa vytvořila a že jsou příliš významná na to, aby byla ukládána v prostředí křehké zemské biosféry. Jde tu tak prostě o zálohování.

Je ale zřejmé, že i když se dá mrtvé a předvídatelné (až na občasné nárazy asteroidů) měsíční prostředí považovat za stabilní, bude třeba tam datová centra nejdřív dopravit a pak zajistit i jejich napájení, datovou konektivitu a pak pokud možno i bezobslužný provoz. Pro první zkušební prototypy se přitom může počítat se solárními panely, ovšem konečné verze by měly využívat jadernou energii, a sice konkrétněji malý reaktor na Helium-3. Právě tento izotop je na Měsíci hojně zastoupen.

Co se týče datového spojení, to má zajistit právě firma Intuitive Machines, ale pouze zpočátku a později má Lonestar využívat vlastní řešení. Během příštího roku by tak firma Lonestar měla nechat dopravit na Měsíc první výbavu, která poslouží k ověření zvoleného konceptu. A pak se uvidí.