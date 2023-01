Roadmapa Intelu odhaluje GPU Alchemist+ (2023) a Battlemage (2024)

Na internetu se objevila roadmapa grafických karet Intel Arc pro příští rok a půl. Tyto grafiky jsou pro nás sice stále tak trochu "paní Columbovou", pořád se o nich mluví, ale pořádně je skoro nikdo ještě neviděl (alespoň u nás jsou dostupné snad jen v hotových sestavách), nicméně je přesto zajímavé se podívat, co by se mělo chystat. Otázkou pochopitelně je, nakolik je uniklá roadmapa vlastně pravdivá.



Zhruba v půli tohoto čtvrtletí by se měly představit ACM SKU4 a SKU5, které mají mít 6 GB paměti s 16Gbps čipy. Oba dva mají mít 150W TDP a je otázkou, co to vlastně bude. Pamětí by to spadalo k A380, spotřebou zase blíže k A580. Že by se přece jen chystala verze Arc A550 pro desktopy?



Na začátku třetího čtvrtletí se má podle roadmapy objevit aktualizovaná verze Alchemist+. Podle tohoto to vypadá na low-endový model ACM-G20 se 75 až 100W TDP. Na začátku třetího čtvrtletí by pak do mainstreamu měly zamířit čipy ACM-G21, kde se mluví o 175 až 225W TDP.

Hned na počátku roku 2024 se má objevit nová architektura Battlemage. Zde se má dostat na nový paměťový subsystém a kompresi dat, vylepšený ray-tracing, zlepšení architektury, lepší vykreslování pomocí AI i novou verze DeepLinku. První grafické karty s ní jsou ale plánovány až do druhého čtvrtletí roku 2024, a půjde o "high-endový" model BMG-G10 se spotřebou do 225 W a pak mainstreamový model BMW-G21 se spotřebou do 150 W. Hovoří se také o tom, že Intel začal práci na další generaci Celestial.