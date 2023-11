Robot v Jižní Koreji, který měl překládat papriky, zabil člověka

Už před více než 80 let formulovat Isaac Asimov 3 zákony robotiky, přičemž hned tím prvním je to, že robot nesmí ublížit člověku, nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Tohle se vztahuje spíše na vyspělé roboty, ke kterým teprve směřujeme (např. Optimus od Tesly ), to ale pochopitelně neznamená, že by jednodušší roboti měli být naprogramováni tak, aby toto mohli ignorovat. V jihokorejské provincii Jižní Kjongsang bohužel došlo právě k tomuto.