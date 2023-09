Robotaxi Tesly poodhaleno v novém životopisu Elona Muska

Pokud jste si chtěli přečíst životopis Elona Muska, dosud byl tím asi nejlepším (a jediným oficiálním) ten od Ashleeho Vance z roku 2015. Včera ale vyšla nová biografie, za kterou stojí věhlasný Walter Isaacson, který napsal např. i životopis Steva Jobsa. Novou knihou se tu ale zabývat nebudeme. Pokud si ji chcete přečíst, můžete si jí koupit, nás bude zajímat ale jeden detail, který se v ní objevil. V knize je totiž snímek konceptu slibovaného robotaxi. To by mělo být plně autonomním vozem Tesly, které by řešilo problematiku individuální dopravy sdílením tohoto vozu. Místo toho, aby člověk vlastnil své auto, což bude v budoucnosti patrně přežitkem (stejně se dnes přechází např. na sdílená kola a koloběžky), si bude moci vůz zavolat a nechat se odvést. Možností je také to, že by šlo o vůz, který by majitel nabízel ke sdílení, ale to se dá spíše předpokládat u standardních modelů značky. Tesla totiž sama říká, že robotaxi nemá být nějakým polovičatým řešením, ale opravdu vozem zaměřeným na dopravu ve stylu taxi.



Jaký bude platební systém, to prozatím nevíme, jen je známo, že se vůz vyvíjí, a to už pěkně dlouho. Obrázek, který vidíte výše, ale může být od reálného robotaxi dost daleko. Jde totiž o jeden z prvních konceptů, přičemž o robotaxi se mluví už od roku 2016. Obrázek konceptu tak může být klidně i 7 let starý a od té doby se mohlo dost změnit. Ostatně oba obrázky, které jsou v tomto článku, jsou z kapitoly o počátcích autopilota a období mezi lety 2014 a 2016.

Jak vidíme, jde o kompaktní dvousedadlový elektrický vůz poměrně nízké výšky s dostatečným prostorem pro zavazadla. Rodinu v tom neodvezete, ale na cestu do práce nebo jízdy po přeplněných městech by to mělo bohatě stačit. Trochu zarážející může být velmi nízká silueta, což nenasvědčuje příliš pohodlnému nastupování. Zlepšuje to sice aerodynamiku, pokud se ale mají vozy používat spíše ve městech, tam by se na aerodynamiku zas tak moc tlačit nemuselo.

Další zajímavou informací je, že má sdílet platformu s novým menším vozem Tesly (dosud se mu říká Model 2, má stát 25 tisíc USD), přičemž oba se měly nejprve vyrábět v Mexiku. Z toho mělo podle posledních informací sejít a oba vozy by se měly vyrábět nejprve v Texasu. Dá se předpokládat, že zejména robotaxi není na trhu především z důvodu nedokončeného "autopilota" (ten plně dokončený nebude asi nikdy, dají se předpokládat neustálé aktualizace, jde o to, kdy dospěje do potřebné fáze). Auto by totiž nemělo mít volant a mělo by jezdit plně autonomně, což Tesla navzdory všem svým pokrokům s FSD stále neumí perfektně, aby šly takto vypustit na silnice. Ostatně legálně ani vozy bez volantu všeobecně nesmí na americké silnice, což by se ale dle NHTSA mohlo změnit už letos v září. Prozatím se tvrdí, že by se vůz mohl začít vyrábět v roce 2024.