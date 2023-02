Robotaxi Zoox od Amazonu smí na veřejné silnice i s pasažéry

Zoox vznikl v roce 2014 a byl odkoupen společností

Startupvznikl v roce 2014 a byl odkoupen společností Amazon o 6 let později . Nyní po 9 letech existence se projektu povedlo dosáhnout významného kroku. California Department of Motor Vehicles totiž společnosti od 11. února udělila povolení k provozu na veřejných silnicích. Není však příliš rozsáhlé. Týká se to jen jedné trasy mezi dvěma kancelářemi společnosti ve Foster City v Kalifornii, může jezdit prázdné, ale i s až 4 lidmi na palubě, musí to být ale full-time zaměstnanci firmy. Vozítko se může pohybovat maximální rychlostí 35 mph (56 km/h).

Vůz nemá žádný volant ani pedály, v zásadě ani nemá přímo zpátečku, protože se může pohybovat oběma směry a zatáčet všemi čtyřmi koly. Neví se, jak velká bude flotila těchto vozů, hovoří se ale o několika tuctech. Pokud se vůz bude nacházet v situaci, ve které si nebude vědět rady, operátor by mu měl na dálku pomoci. Zatím není jasné, kdy bude moci společnost nasadit své vozy pro širokou veřejnost. To asi ještě nějaký ten pátek potrvá. Co myslíte vy?