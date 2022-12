Roboti policie v San Franciscu dostali povolení zabíjet

Američtí policisté jsou často terčem kritiky kvůli přílišné policejní brutalitě a jak se zdá, současnost přináší a budoucnost jistě ještě přinese další kontroverzní kroky. Konkrétně jde o San Francisco, které má celkem 17 robotů, přičemž plně funkčních je 12 z nich. Zatímco dosud byli používáni k průzkumným účelům, zneškodňování bomb a podobným pro člověka příliš rizikovým činnostem, nyní dostávají nové "pravomoce". V úterý se zde totiž odhlasovalo to, že tito roboti mohou být použiti i k zabití podezřelých. Přesněji řečeno, toto využití je možné pouze v extrémních případech pro záchranu a prevenci dalších ztrát na životech nevinných lidí, především samotných strážníků.



Ozbrojení dálkově ovládaní roboti tak mohou nést např. výbušniny a jiné prostředky ke kontaktování, zneschopnění nebo dezorientování podezřelých, v oněch extrémních případech je možná i smrt. Ovládání robota bude svěřeno jen velmi omezenému množství vysoko postavených policistů, aby se omezilo všeobecné používání robotů pro tyto účely.

V hlasování bylo 8 hlasujících pro a jen 3 byli proti. Někteří se vyjádřili v tom smyslu, že takové nasazení ještě prohloubí protipolicejní smýšlení Američanů, které kvůli policejní brutalitě dostalo zejména v posledních letech vážné trhliny. Zmiňuje se také to, že je to ránou demokratickému smýšlení. Shamann Walton v tom zase vidí rasový problém, protože dle jeho názoru by roboti zvýšili počet příležitostí, kde by mohla nastat negativní interakce mezi policejním oddělením a obyvateli jiné barvy pleti.

Naopak zastánci argumentují tím, že policie ve stejných případech běžně používá zbraň a také dochází k zabitím podezřelých, tak proč nepoužít dálkově ovládaného robota a ochránit tak policisty? A co vy? Považujete takové nasazení robotů za dobrý nápad?