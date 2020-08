Robotický brouk využívá k pohybu katalytické spalování methanolu

Výzkumný tým z Univerzity Jižní Kalifornie v USA představil svého autonomního robota, který je inspirován živočichy z přírody. Drobný robot nazvaný RoBeetle totiž svým vzhledem a velikostí připomíná brouka, měří 15 milimetrů a váží jen 88 miligramů.

RoBeetle se dokáže pohybovat po dobu delší než dvě hodiny a není vybaven baterií, pohon jeho malých nohou využívá chemický princip - katalytické spalování kapalného methanolu. Právě to, že robot nepotřebuje být vybaven baterií, umožní výzkumníkům udržet rozměry umělého brouka co nejmenší a zároveň nejsou nuceni ho připojit na externí zdroj energie.

Umělý sval robota je vyroben ze slitiny niklu a titanu. Materiál se vlivem teploty smršťuje a roztahuje, pro tento účel je drát potažen platinou a při katalytické spalovací reakci s methanolem vzniká požadované teplo. Periodická změna teploty pak způsobí, že se robotický brouk posouvá o malé kroky kupředu. Výzkumníci jeho chůzi testovali v různých prostředích a podmínkách, jak je možné vidět ve videu.

Výhodou robota je to, že dokáže unést užitečnou zátěž, která je až 2,6krát těžší, než je hmotnost jeho umělého těla. RoBeetle by i díky svým drobným rozměrům mohl najít uplatnění v prostředích, kam by se lidé jinak nedostali. Umělý brouk ale ještě před praktickým nasazením vyžaduje spoustu vylepšení, v současné době se dokáže pohybovat pouze vpřed a pokud začne svou chůzi, pokračuje až do doby, než mu dojde palivo.