Rocket Lake-S otestován, jaký výkon má Core i7-11700?

Odd Tech Reviews nabízí test Core i7-11700 v podobě Qualification Sample, což už by měl být v podstatě hotový procesor na konečných taktech, čili rozdíl mezi ním a pro trh určenými kusy by neměl být žádný, nebo jen minimální. Ostatně vzorky s označením Qualification Sample se zcela běžně rozesílají i pro oficiální recenze, i když ne samotným Intelem. Stejný kanál testoval také inženýrské vzorky procesorů Rocket Lake-S, které se rovněž dostaly do nového testu pro srovnání

V nové zásilce procesorů jsou dokonce i dva serverové kousky a dle jejich spodní strany to vypadá na vzorky očekávaných serverových Sapphire Rapids-SP, které přijdou až po Ice Lake-SP a měly by představovat konečně důstojnou 10nm generaci, se kterou chce Intel zaútočit na konkurenční EPYC. Z Ice Lake-SP totiž velká konkurence pro AMD zatím nekouká.

Co se týče menších procesorů, jeden z nich je právě Core i7-11700, čili osmijádrová 65W verze s takty 2,9 až 4,4 GHz. Jde tak o turbo, které je o 600 MHz níže v porovnání se 125W modelem 11700K. Limit PL2 je u tohoto procesoru 115 W s Tau 28 sekund, ale to pochopitelně nemusí být a také nebude výrobci desek dodržováno. Druhý procesor pak je model Core i9-11900T, ovšem o ten v testech nejde.

Výsledky ukazují, je vzorek QS (qualification sample) oproti ES (engineering sample) je na tom s výkonem mnohem lépe a co se týče výkonu jednoho jádra, Rocket Lake-S by rozhodně měly být schopny v CB20 překonat konkurenční Ryzen 7 5800X. Jde právě o oněch 600 MHz navíc v případě 125W procesoru 11700K, nehledě na ještě vyšší takty procesorů Core i9. Uvidíme pak, jak to bude v případě vícevláknového výkonu, kde už je ale třeba počítat s tím, že ani nová Core i9 na dvojici moderních Ryzen 9 mít nebudou.

Pokud jde o srovnání s Comet Lake-S, rozhodně se nám tu rýsuje výkonnostní pokrok, jaký jsme u Intelu neviděli už dlouho, pokud jde o procesory se stejnou konfigurací jader.





Navíc i herní výkon nových procesorů Intel vypadá dobře a Rocket Lake-S by se v něm měly Ryzenům 5000 přinejmenším vyrovnat.

Z těchto výsledků zatím vyplývá, že Intel dokáže pro Ryzeny 5000 připravit slušnou konkurenci, jež bude mít své nevýhody (počet jader, spotřeba), ale rozhodně posune výkon procesorů Core o výrazný kus dopředu.

