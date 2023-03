Router Xiaomi BE7000 nabídne i 2,5Gbps porty

Xiaomi má ve výrobním programu spoustu produktů, mezi nimiž jsou i routery. Novinkou, která byla představena na veletrhu MWC 2023, je model BE7000. I když většina zdrojů hovoří o tom, že jde o router pro Wi-Fi 7, tomu moc neodpovídají zveřejněné specifikace i název. Wi-Fi 7 by totiž mělo fungovat v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, na přetřes ale přišla jen první dvě Ve 2,4GHz pásmu slibuje rychlost do 1148 Mbps a v 5GHz je to pak 5765 Mbps včetně 4K QAM. Celkově jsme tak na 6913 Mbps. O 6GHz pásmu nikde ani zmínka.



Postaven je na platformě Qualcomm Networking Pro 820 a obsahuje čtyřjádrový procesor s jádry ARM Cortex-A73 s frekvencí 1,5 GHz. Zajímavostí jsou čtyři porty s rychlostí 2.5 GbE místo tradičních gigabitových. Najdeme zde také port USB 3.0. Pokud jde o cenu, ta byla stanovena na 1000 čínských juanů (přímým přepočtem 3200 Kč). Je pochopitelně levnější než Xiaomi s 10Gbps porty, který je za 1799 juanů (cca 5800 Kč). Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) se objeví na dalších trzích.