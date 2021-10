Rozborka konzole Steam Deck ukazuje její vnitřek, Valve nabídne náhradní díly

Sama společnost Valve tak vypustila do světa video ukazující demontáž konzole Steam Deck, což se ale může hodit nejen zvědavcům, ale také pro případné budoucí opravy nebo jen údržbu, neboť i přes sebelepší prachový filtr se může chlazení časem zanést.

A jak je vidět hned na začátku videa, konzoli Steam Deck nebude tak těžké rozmontovat vzhledem k tomu, že dotyčný má připraveny pouze dva různě velké křížové šroubováky a pinzetu.

Ovšem na začátku videa také přichází upozornění, že i když máme právo si svůj Steam Deck rozmontovat a podívat se do něj, samotný výrobce to vřele nedoporučuje. Dodává, že konzole je plná natěsnaného hardwaru, který nebyl navržen tak, aby byl vyměnitelným samotným zákazníkem. Čili demontáží bychom mohli leccos poškodit.

Jako příklad je ale uvedeno poškození baterie, která by pak mohla vzplanout nebo rovnou explodovat, takže je zřejmé, že Valve se prostě jen jistí pro všechny případy a chce odradit především nezkušené majitele, kteří by se chtěli ve své konzoli vrtat. To dokládá i další upozornění před poškození statickou elektřinou nebo ještě jedno upozornění, že si skutečně nedělají legraci a že poškozené baterie Li-ion skutečně mohou vzplanout.

Video dále ukazuje otevření již odšroubovaného zadního krytu, který stačí zachytit nehty a odtrhnout, takže nás nečeká žádné otravné objíždění spáry trsátkem jako v případě mobilních telefonů. Poté se ihned dozvíme, že video ukazuje ještě předprodukční verzi konzole a ty finální se budou trošku lišit, ale ne výrazně.

Pak se dozvídáme tu nejdůležitější informaci z tohoto videa, a sice že Valve dá k dispozici náhradní díly, a sice přinejmenším páčkové ovladače (thumb stick), SSD a snad i další.

Hardware v této konzoli je jinak připevněn pomocí šroubků a pak tu máme dobře známé ploché kabely s příslušnými konektory, čili nic speciálního a především nic, co by nám bránilo v rozebrání. Páčkové ovladače jsou navíc ihned přístupné, ovšem SSD je umístěno pod EMI štítem, který je třeba odšroubovat, ale pak už tu máme standardní M.2 2230 modul jištěný jedním šroubkem. Co se ale nedozvíme, je to, zda je baterie ve své pozici přilepena, nebo ne, neboť ta bude časem samozřejmě jedním z kandidátů na výměnu.



