RTX 3000 nyní může udávat opravdu nejvyšší teplotu GPU, rozdíl je značný

NVIDIA dle Igorslab.de neposkytuje úplnou dokumentaci, která by cizím vývojářům umožnila využít celé pole teplotních senzorů a s nikým se nepodělí ani o jejich počtu či umístění. Co se ale dozvídají uživatelé z obvyklých utilit, které jim servírují teplotu GPU? Jde o jistým způsobem zpracované (algoritmus ve firmware) hodnoty onoho pole senzorů, čili velice zjednodušeně by se dalo říci, že jde o průměrnou teplotu čipu.

senzory na GPU Radeon VII senzory na GPU Radeon VII

Nyní nám půjde o tzv. hotspot, čili nejteplejší část čipu, respektive senzor, který udává nejvyšší teplotu, což je hodnota, která nám byla v případě karet NVIDIA GeForce RTX 3000 dosud zapovězena. Ve skutečnosti ale také nevíme, co všechno se pod ní skrývá a zda jde skutečně o teplotu z jednoho senzoru, anebo o více senzorů. V případě moderních Radeonů se může hotspot od průměrné teploty (AMD ji nazývá Edge) lišit velice výrazně, a to i o 20 °C, přičemž logicky platí, že čím vyšší zátěž GPU, tím větší rozdíly. Nicméně vzhledem k výše řečenému nelze posuzovat produkty firem AMD a NVIDIA na základě těchto hodnot či rozdílu mezi nimi.

Utilita HWInfo už nabízí ve své betaverzi možnost sledovat teploty moderních GPU GeForce Ampere, což jsme si sami vyzkoušeli na naší Gigabyte RTX 3080 Eagle. Jak je vidět, a výsledky na Igorslab.de tomu odpovídají, rozdíl tu je už v klidovém provozu, kde máme v dané době aktuální GPU Temperature 48 °C a HotSpot Temperature 58 °C.

A co když grafickou kartu potrápíme troškou toho Cyberpunku?

V takovém případě, když se podíváme na sloupek s maximálními hodnotami, uvidíme jednak rovných 100 °C na pamětech, nicméně nám jde o rozdíl mezi průměrnou teplotou GPU a hotspot teplotou, který je kupodivu stále víceméně 10 °C. To platí i pro udávané průměrné i minimální teploty a to je v podstatě to samé, co na RTX 3090 naměřil i Igor Wallossek, a to včetně teplot pamětí.





Těžko říci, co si z toho můžeme vzít, když neznáme rozmístění senzorů a ani to, jak se vůbec určují obě udávané teploty pro GPU. V každém případě si musíme k teplotě GPU RTX 3000 přičíst alespoň 10 °C, abychom se dobrali opravdového maxima.

