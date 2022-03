RTX 3070 vs. RX 6700 XT: test v 50 hrách ukáže kdo s koho

TechSpot obvykle v takových testech využívá výchozí modely, čili referenční Radeony a GeForce z řad Founders Edition. Tak je tomu i nyní, čili test nebude poznamenán výkonem AIB modelů, i když proti testu různých karet ze stejných edic některého z AIB výrobců by se také nedalo moc co namítat.

Dvojici GeForce RTX 3070 a Radeon RX 6700 XT tu pochopitelně svedla dohromady především cena, neboť jejich MSRP od sebe dělí pouze 20 dolarů, přičemž reálné částky na našem trhu tomu odpovídají. Radeon reálně začíná s cenou těsně pod 20 tisíci korun, ovšem v případě GeForce je to trošku složitější. Ta má velice podobné ceny, ale to platí i pro některé modely výkonnějších RTX 3070 Ti.

Nicméně pokud bychom měli na to brát ohled, nedalo by se vážně srovnávat v podstatě nic, neboť trh s kartami i přes vytrvalý pokles cen je stále rozvrtaný a existují na něm obrovské cenové rozdíly. Ty způsobují především menší obchody, z nichž některé se snaží zákazníky lákat na nízkou cenu karet, v jejichž případě by šlo pochybovat o jejich skutečném naskladnění a jiné zase udržují ceny ve výši, které už dávno neodpovídají vývoji z posledních týdnů.

TechSpot jako v předchozích podobných testech využil systém založený na Ryzenu 9 5950X pod Windows 11 a pak samozřejmě i nejnovější ovladače, a sice Radeon Adrenalin 22.2.3 a GeForce Game Ready Driver 511.79. Ve výběru 50 her jsou přitom také hry s ray tracingem, ale je jich jen pár, a to konkrétně F1 2021 a Metro Exodus. Tyto hry pochopitelně hrají do karet NVIDII, jejíž GeForce jsou v ray tracingu objektivně výkonnější. Takže kdo, chce může si je v duchu vyškrtnout.

V podobných soubojích přitom není pravidlem, že některá z karet má zcela jasnou převahu, nicméně to zde neplatí.





Všímat si můžeme především rozlišení 1440p, které k těmto kartám sedne asi nejlépe. Dá se také říci, že čím vyšší rozlišení, tím lépe pro GeForce z hlediska procentuálního rozdílu ve výkonu, ale jinak prostě platí, že Radeon RX 6700 XT na GeForce RTX 3070 nestačí a lepší je pouze v hrstce titulů.

Navíc tu máme jednu podstatnou věc, která byla naznačena už výše. Můžeme totiž zapomenout na RTX 3070 a zaměřit se na výkonnější RTX 3070 Ti, které jsou v řadě případů k dispozici za velice podobné ceny (MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC, Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC 8GB), zatímco v případě AMD je na vyšším stupni až výrazně dražší Radeon RX 6800. Nabídka se ale stále mění a příští týden už nic z toho nemusí platit.

