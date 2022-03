RTX 3090 Ti budou obrovské, nenasytné a snad o 10 % výkonnější než 3090

Někdo možná žije stále v přesvědčení, že grafické karty se dnes vejdou v podstatě do jakékoliv skříně a standardně zaberou dva sloty. To už v případě výkonných modelů dávno neplatí, neboť ty si už mohou velice snadno překážet s diskovými šachtami a zabrat tři sloty, přičemž to bude problém spíše pro starší skříně.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW Ultr

Bylo přitom jasné, že GeForce RTX 3090 Ti budou patřit mezi ty prostorově nejnáročnější karty, stačí se podívat na okolní obrázky. Karty zabírající čtyři sloty přitom nejsou žádná nevídaná věc, takže právě i s takovýmto provedením se dalo počítat.

Jde zkrátka o hardware, který už dávno přerostl klasické rozměry přídavných PC karet, za což pochopitelně může především chladič, který v případě RTX 3090 Ti bude mít za úkol odvádět už 450 W odpadního tepla. S tím si navíc bude muset poradit počítačová skříň a její chladicí systém, neboť karty s takovým chlazením, jaké vidíme na okolních snímcích, nebudou posílat teplý vzduch mimo skříň. Bude tak zapotřebí velice silný průvan, aby se sama karta, ale i ostatní komponenty chladily efektivně.

COLORFUL GeForce RTX 3090 Ti BattleAx Deluxe

Mohli jsme se také ptát, co dostaneme výměnou za 450W TBP, které je tak o 100 W vyšší než v případě RTX 3090. Na jednu stranu je jasné, že v rámci použitého GPU GA102 už šly použít jen dvě zbývající jednotky SM, což ale jejich počet zvedne z 82 na 84, čili o pouhá 2,5 %. Další nárůst výkonu tak musí zařídit vyšší takty, přičemž o rychlejších GDDR6X dobře víme, ale krom nich má RTX 3090 Ti na svém GPU dosáhnout frekvence až 2 GHz v boostu (RTX 3090 má výchozích 1695 MHz). Jiné zdroje ale dle VideoCardz mluví o skromnějším boostu 1860 MHz, ovšem zde může jít prostě jen o to, že každý mluví o jiné kartě, i když 2 GHz vypadají přeci jen přehnaně.

To vše má celkově dle aktuálních informací zajistit o 5 až 10 procent vyšší výkon, přičemž informace leakerů se logicky i v tomto ohledu liší. Pokud ale platí uvedený 2GHz takt, pak to při vyšším počtu SM znamená výkon až cca 43 TFLOPS v FP32 oproti 35,6 TFLOPS karty RTX 3090, a to už je o cca 20 procent vyšší hrubý výkon. Nezbývá než si počkat na další informace, a to ideálně už ty oficiální.

