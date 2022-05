Ruská firma Dannie zkouší nahradit procesory AMD a Intel čínskými Zhaoxin

VIA Technologies a Shanghai Zhaoxin Semiconductor společně vyvíjejí procesory x86, které aktuálně v žádném případě nemohou konkurovat modelům firem AMD a Intel, nicméně pro ruské firmy jako Dannie se mohou stát velice vítanou záchranou. Jde tu pochopitelně o to, že procesory KaiXian jsou založeny také na architektuře x86, a tak na nich mohou fungovat operační systémy a aplikace, na které jsou zákazníci zvyklí.





O architektuře procesorů Zhaoxin se toho moc neví a má se za to, že jde o výsledek evoluce založené na jádrech Isaiah, s nimiž chtěla VIA před řadou let v jednom ze svých (zatím) posledních záchvěvů konkurovat Intelu a AMD. Samotný Isaiah tak není nejmladší a dříve byl pod označením Nano vyvinut ve firmě Centaur Technology (nyní již zrušená CPU divize společnosti VIA), a to už je 14 let nazpět.

Dannie je dle Antona Shilova z Tom's Hardware ruská společnost se zastoupeními v Číně, Litvě či Turecku, která na svých stránkách o Rusku přitom zrovna nemluví, ale na její původ ukazují jména lidí ve vedení jako Viktor Vikulov.

MBX-Z60A je její nová základní deska formátu Micro-ATX, která nese už přímo připájený procesor KaiXian KX-6640MA s osmi jádry na 2,1 až 2,7 GHz, dále se 4 MB L2 cache přičemž jde o celé SoC nepotřebující žádnou čipovou sadu. Má tak v sobě krom linek PCIe 3.0 také SATA, USB 3.0 a další I/O plus integrované grafické jádro. A že KX-6640MA nedokáže konkurovat desktopovým procesorům AMD a Intel, na to ukazuje už jen 25W TDP. Jde totiž o SoC určené i pro notebooky.

Samotná deska má pak standardní ATX napájení a je určena pro běžné komponenty jako paměti DDR4 do dvou slotů DIMM, karty pro PCIe x16, SATA a standardně vypadají také různé headery pro USB či jiná rozhraní. Kdyby se tak k ní samotné dostal našinec, měl by problém leda s umístěním chladiče, pro nějž tu nejsou vidět žádné montážní otvory a pak by už šlo leda o záležitost softwaru.

Použitý procesor je přitom v hierarchii níže než model KaiXian KX-U6780A , který už právě server THW testoval. Stalo se tak už před dvěma lety a tehdy šlo o CPU srovnatelné se tehdejšími Pentii či Athlony.

Hlavní výhoda pro nasazení těchto procesorů na ruském trhu tak může být prostě to, že budou na rozdíl od CPU firem AMD a Intelu dostupné a nezatížené dovozním embargem. Jinými slovy, lepší než nic.