Rusko legalizovalo paralelní import zboží od AMD, Intelu a dalších HW firem

Dle cnews.ru se tak dovozci zboží snažící se obejít sankce či restrikce ze strany států i soukromých firem nevystavují postihu na domácí půdě. Bylo by přitom vcelku naivní se domnívat, že se do Ruska už nedostane žádné zboží od firem jako Intel, AMD a NVIDIA, jen to bude nyní už mnohem obtížnější a v menších objemech, čemuž budou odpovídat i ceny. Ze západního hardwaru se tak může stát spíše podpultové zboží a státu samotnému tu jde spíše o zajištění chodu firem, bank či celé infrastruktury.