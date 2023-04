Rusko se údajně stalo 2. největším těžařem kryptoměn na světě

Situace kolem kryptoměn se v poslední době mění a zatímco ještě v roce 2020 Čína tvořila 65 % hash rate Bitcoinu a výrazně tak překonávala USA (7,2 %) a Rusko (6,9 %), to se nyní změnilo. Čína vyhlásila ban na těžbu kryptoměn a něco podobného se stalo i v Rusku, i když od té doby se to částečně změnilo. Problémem je, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, což vedlo k různým sankcím ze strany mnoha zemí po celém světě. Kryptoměny se tak ze zakázaného prostředku naopak staly něčím, co Rusku umožňuje tyto sankce částečně obcházet. Přestože jde stále o něco, čemu zákon není příliš nakloněn, restrikce jsou o něco mírnější a dokonce stát sám o sobě podporuje některé těžební farmy, jako je např. ta na východu Sibiře v Burjatsku