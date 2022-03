Rusko uvaluje sankce na USA, končí s dodávkami raketových motorů RD-180

Ruská invaze na Ukrajinu přinesla kroky obrovského množství společností, které se stáhly z ruského trhu. Zároveň je to ale i Rusko, které uvalilo sankce na okolní svět. V jeho případě jde o krok proti USA, kterému dosud dodávalo raketové motory RD-180. Dmitrij Rogozin, ředitel Roskosmosu, oznámil ban a řekl, ať si Američané létají třeba na košťatech. Společnost United Launch Alliance, podnik firem Boeing a Lockheed Martin, nicméně tvrdí, že se ho ruské sankce nijak významně nedotknou. Zatím je plánováno dalších 24 misí Atlas V a podle společnosti má dostatek motorů, aby všechny zvládlo s těmi, které jsou už dodány a přítomny na území USA.



Spojené státy se už delší dobu snaží zbavit závislosti na ruských motorech, takže se už roky vyvíjí americké motory, které by měly být používány pro další mise. Konkrétně má jít o motory Blue Origin BE-4 v raketách Vulcan Centaur, které by měly zahájit svůj provoz už letos (pokud nebude zahájení opětovně odloženo). Poslední let Atlas V by měl nastat v roce 2025. Rusko zároveň oznámilo ukončení podpory pro motory RD-180, nicméně zde si USA věří, že za ty roky nasbíralo tolik zkušeností, že to zvládne i bez ruské pomoci.

Větší problémy s ruským banem by ale mohla mít společnost Northrop Grumman, která využívá podobné motory RD-181, jichž se ban také týká. Jsou využívány v raketách Antares, které doplňují zásoby na ISS.

