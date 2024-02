Rychlý monitor Asus ROG Strix XG259QNS přináší frekvenci 380 Hz

Asus má velmi širokou nabídku herních monitorů, kterou nyní rozšiřuje o další novinku. Tou je ROG Strix XG259QNS, monitor určený zejména těm, kteří potřebují co nejkratší odezvy, vysoké frekvence, přičemž současně není tak důležité rozlišení. Příkladem mohou být např. esporty. Novinka je relativně malá, je tu jen 24,5" panel typu IPS, ten ale podporuje nadprůměrně vysokou obnovovací frekvenci 380 Hz a krátké odezvy. GTG činí 1 ms, minimálně až 0,3 ms, alespoň co se papírových údajů týče. Cenou za to je ale nízké rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů). Monitor dosahuje max. jasu 400 nitů (podporuje HDR10), kontrastu 1000:1 a jde o 8bitový panel s podporou 16,7 mil. barev. Pokrývá 110 % gamutu sRGB a je kalibrován z výroby.



Hráči nejspíš ocení funkce GameVisual, ELMB včetně ELMB Sync a VRR technologii Adaptive-Sync (ta funguje v rozsahu 60-380 Hz s DP a 48-240 Hz přes HDMI). Máme tu herní technologie a funkce DisplayWidget, Shadow Boost a GameFast Input. Monitor není vybaven reproduktory, má však jack pro sluchátka. Dále je tu jeden DisplayPort 1.4, dva porty HDMI 2.0 a USB hub se dvěma porty USB-A 3.2 Gen1. XG259QNS má nízkou spotřebu 14,36 W. Stojánek je polohovatelný a dovoluje náklon od -5° do +20°, do stran +/-45°, je tu funkce pivota, výškové nastavení ve 120mm rozsahu a možnost montáže na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm). Cena byla stanovena na 449 USD.