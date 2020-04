Ryzen 4000 "Vermeer" budou kompatibilní i s čipsetem B450

Čipová sada B450 přišla původně vedle druhé generace procesorů AMD Ryzen, přičemž v dohledné době by ji měla nahradit B550. Kdo ale má doma desku s B450 a už pokukuje po novém procesoru, ten jistě bude rád za to, že dostane možnost ji využít i s novým Ryzenem řady 4000. Ostatně ani není znám důvod, proč by tomu tak nemělo být.

Procesory Ryzen 4000 budou vyráběny jistou a zatím neznámým způsobem vylepšenou 7nm technologií firmy TSMC a očekává se, že budou mít přepracované čiplety, kde nejspíše už zaniknou čtyřjádrové CCX a vznikne osmijádrový celek sdílející stejnou L3 cache. Ať už ale bude změna v rámci čipletu jakákoliv, neměl by to být důvod k nekompatibilitě se staršími deskami, neboť s nimi ostatně bude komunikovat I/O čip. Neočekáváme také žádné zásadní změny v napájení a moderní PCIe 4.0 samozřejmě také nic nemění, jako neměnila ani v rámci 3. generace Ryzenů, takže se skutečně dalo očekávat, že starší desky budou kompatibilní i s Ryzen 4000 generace Vermeer.





To nyní potvrzuje společnost XMG orientující se na notebooky (ovšem zrovna její APEX 15 má desktopový procesor), dle níž budou Ryzen 4000 kompatibilní s B450, a to pochopitelně s nutnou aktualizací mikrokódu, čili po flashi BIOSu na nejnovější verzi. Otázka ovšem je, jaká bude realita.

Základní desky pro AMD by totiž už mohly podporovat až 4 generace procesorů Ryzen a některé jistě budou. Otázka je, zda se jim vejde tolik potřebných mikrokódů pro podporu všech procesorů do paměti pro BIOS. Lze tak očekávat, že v některých případech ano (desky MSI řady MAX) a u jiných zase ne. Pak se ovšem výrobci desek mohou rozhodnout: buď na podporu nových Procesorů zvláště u těch nejstarších desek rezignují, anebo by mohli vypustit na trh dvě verze BIOSů s různými sadami mikrokódů. Pokud jde ale o desky druhé generace (X470, B450), pak v jejich případě snad výrobci desek kompatibilitu zajistí.

