Ryzen 5 5600, 3600 a 1600 v herním souboji: má cenu upgradovat?

Je zřejmé, že Ryzen 5 1600 už nemusí vyhovovat a může se stát úzkým hrdlem výkonu, ovšem v porovnání modelů 3600 a 5600 už to asi nebude tak jednoznačné. To nám však odhalí test serveru TechSpot , který se ovšem netýká aplikačního výkonu, ale čistě jen her. Testovalo se v celkem 25 herních titulech v rozlišení 1080p a 1440p na kartě Radeon RX 6950 XT. A že by to jistě mnozí zkritizovali jako naprosto nepřiměřenou volbu, která nebude odpovídat realitě, další testy byly provedeny i s Radeonem RX 6600 XT. To abychom věděli, zda má cenu upgradovat procesor, když máme k dispozici kartu pro běžné smrtelníky a žádný hi-end, zatímco ten nám zase ukáže maximální rozdíly, a to zvláště ve Full HD.