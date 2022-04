Ryzen 5 5600 vs. Core i5-12400F: jaké grafiky dokáží ještě uživit?

Souboj o nejvýkonnější herní procesor má cenu spíše jen z hlediska prestiže a pak možná pro ty, kteří se pyšní tak dobrým zrakem, že poznají rozdíl mezi 230 a 250 FPS, což by si zasloužilo vlastní diskusi. Procesorový výkon prostě dnes není to nejdůležitější, co je ve hrách třeba řešit a mnohem větší význam musíme přikládat grafické kartě, a to zvláště pokud se už nechceme spokojit jen s Full HD a přecházíme alespoň na 1440p, pokud ne rovnou 4K.





Server TechSpot ve snaze zjistit, na co budou stačit levné šestijádrové procesory Ryzen 5 5600 a Core i5-12400F, provedl test s grafickými kartami GeForce RTX 3060, 3070, 3080 12GB a 3090 Ti. Hlavní otázka tak je, zda daná CPU, dokáží ve hrách "nakrmit" i takovou kartu, jakou bychom v hotové sestavě po jejich boku hledali marně.

To je právě i otázka, která se týká doporučovaných konfigurací, jež stanovují herní vývojáři. V nich těžko narazíme na levné Core i5 či Ryzen 5 vedle RTX 3090, ale spíše na Core i9 či Ryzen 9, ačkoliv je výkon takových procesorů v drtivé většině případů (pokud ne rovnou vždy) nevyužitelný, a jejich požadavek tedy nesmyslný a bezmyšlenkovitý, zvláště pokud se v doporučení píše i o vysokém rozlišení a třeba i ray tracingu navrch.

Právě rozlišení je tu důležité, neboť z prvního grafu je zřejmé, že vybraným procesorům už brzy dochází dech a že nedokáží plně využít možná ani RTX 3070 a zcela jistě pak ne výkon karty RTX 3080. To ovšem platí pro Hitman 3 a ne nutně pro jiné hry.

Už v rozlišení 1440p je to ale zcela jiné a tam je naopak jasné, že testované procesory bohatě stačí i na RTX 3080, což platí pro každou další testovanou hru.

Zprůměrování výsledků nám ukáže, že Ryzen 5 5600 a Core i5-12400F mají ve Full HD už někdy problém plně zaměstnat kartu RTX 3080 12 GB, ovšem ve 1440p už ji dokáží plně využít a snad až RTX 3090 Ti je na ně moc výkonná, nicméně to mluvíme o kartě za mnoho desítek tisíc korun a procesorech za cca 5000 Kč.

Je však škoda, že se do testu nedostal jako kontrolní vzorek třeba procesor Core i9-12900K nebo alespoň Ryzen 9 5900X, abychom mohli vidět i to, zda má nějaký přínos větší počet a jader a jaké je skutečné maximum. A abychom nezapomněli, Core v testu zvítězilo, i když rozdíl je z praktického hlediska mizivý.